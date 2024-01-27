Каждая хозяйка должна иметь в своем арсенале универсальные рецепты начинок, которые будут прекрасно смаковать в варениках, пирожках и даже блинах. К примеру, это может быть сладкая начинка из яблок, ванильного сахара и корицы. Или соленая, с фаршем и луком.

Но, пожалуй, самой распространенной из всех соленых начинок есть та, в состав которой входят грибы. Грибная начинка придется по вкусу большинству людей и не оставит равнодушным никого. Рецептом универсальной грибной начинки, поделилась в Instagram фудблогер с ником brutsia.

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Ингредиенты

Лук – 2 шт

Грибы – 250 гр

Масло сливочное – 30 гр

Соль – по вкусу

Перец черный молотый

Сухой укроп

Способ приготовления

1.Лук нарезать нужной формой, выложить на сковороду и обжаривать практически до готовности.

2. Добавить сливочное масло, подождать, пока оно полностью растопится и добавить грибы.

3. Довести начинку до готовности, добавить соль и перец по вкусу.

4. Добавить сухой укроп и жарить еще 1 минуту. Отлично перемешать.

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