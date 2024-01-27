Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
759
Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников

Каждая хозяйка должна иметь в своем арсенале универсальные рецепты начинок, которые будут прекрасно смаковать в варениках, пирожках и даже блинах. К примеру, это может быть сладкая начинка из яблок, ванильного сахара и корицы. Или соленая, с фаршем и луком.

Но, пожалуй, самой распространенной из всех соленых начинок есть та, в состав которой входят грибы. Грибная начинка придется по вкусу большинству людей и не оставит равнодушным никого. Рецептом универсальной грибной начинки, поделилась в Instagram фудблогер с ником brutsia.

Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников
Видео дня

Ингредиенты

  • Лук – 2 шт
  • Грибы – 250 гр
  • Масло сливочное – 30 гр
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый
  • Сухой укроп

Способ приготовления

1.Лук нарезать нужной формой, выложить на сковороду и обжаривать практически до готовности.

Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников

2. Добавить сливочное масло, подождать, пока оно полностью растопится и добавить грибы.

Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников

3. Довести начинку до готовности, добавить соль и перец по вкусу.

Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников

4. Добавить сухой укроп и жарить еще 1 минуту. Отлично перемешать.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты начинок:

Сейчас мы готовим

Все рецепты