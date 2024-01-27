Просто и очень вкусно: универсальная грибная начинка для пирожков, блинов и вареников
Каждая хозяйка должна иметь в своем арсенале универсальные рецепты начинок, которые будут прекрасно смаковать в варениках, пирожках и даже блинах. К примеру, это может быть сладкая начинка из яблок, ванильного сахара и корицы. Или соленая, с фаршем и луком.
Но, пожалуй, самой распространенной из всех соленых начинок есть та, в состав которой входят грибы. Грибная начинка придется по вкусу большинству людей и не оставит равнодушным никого. Рецептом универсальной грибной начинки, поделилась в Instagram фудблогер с ником brutsia.
Ингредиенты
- Лук – 2 шт
- Грибы – 250 гр
- Масло сливочное – 30 гр
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый
- Сухой укроп
Способ приготовления
1.Лук нарезать нужной формой, выложить на сковороду и обжаривать практически до готовности.
2. Добавить сливочное масло, подождать, пока оно полностью растопится и добавить грибы.
3. Довести начинку до готовности, добавить соль и перец по вкусу.
4. Добавить сухой укроп и жарить еще 1 минуту. Отлично перемешать.
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