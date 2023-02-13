Простой десерт из желе слоями: выпекать не придется
Десерты из желе – это всегда довольно просто и быстро. К тому же в таком блюде можно сочетать разнообразные вкусы. Особой популярностью пользуются молочный, шоколадный и фруктовый.
Идея приготовления десерта из желе без выпечки опубликована на странице фудблогера Любови Бондарчук (lyuba.bondd.life) в Instagram.
Ингредиенты:
- желе – 1 пачка
- желатин – 25 г
- сметана – 300 г
- сгущенка – 70 г
- творог – 180 г
- шоколадные батончики – 3 шт.
- молоко – 2 стакана (400 мл)
- шоколад – 1 пачка
- какао – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Готовим первый слой: разводим пачку желе, заливаем в форму и ставим в холодильник до застывания.
2. Заливаем желатин водой, чтобы набух.
3. Готовим второй слой: смешиваем творог со сметаной и сгущенкой, все взбиваем блендером до однородной массы.
4. Растапливаем половину желатина и добавляем в массу. На застывшее желе выкладываем батончики и заливаем творожной массой, снова ставим в холодильник до застывания.
5. Готовим третий слой: молоко доводим до кипения. Добавляем шоколад, мешаем, чтобы шоколад растопился, какао смешиваем с частью молока и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков, все соединяем.
6. Растапливаем оставшийся желатин и выливаем в шоколадную массу. Выливаем третий слой – и снова в холодильник до застывания.
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