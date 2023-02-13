Десерты из желе – это всегда довольно просто и быстро. К тому же в таком блюде можно сочетать разнообразные вкусы. Особой популярностью пользуются молочный, шоколадный и фруктовый.

Идея приготовления десерта из желе без выпечки опубликована на странице фудблогера Любови Бондарчук (lyuba.bondd.life) в Instagram.

Ингредиенты:

желе – 1 пачка

желатин – 25 г

сметана – 300 г

сгущенка – 70 г

творог – 180 г

шоколадные батончики – 3 шт.

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молоко – 2 стакана (400 мл)

шоколад – 1 пачка

какао – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Готовим первый слой: разводим пачку желе, заливаем в форму и ставим в холодильник до застывания.

2. Заливаем желатин водой, чтобы набух.

3. Готовим второй слой: смешиваем творог со сметаной и сгущенкой, все взбиваем блендером до однородной массы.

4. Растапливаем половину желатина и добавляем в массу. На застывшее желе выкладываем батончики и заливаем творожной массой, снова ставим в холодильник до застывания.

5. Готовим третий слой: молоко доводим до кипения. Добавляем шоколад, мешаем, чтобы шоколад растопился, какао смешиваем с частью молока и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков, все соединяем.

6. Растапливаем оставшийся желатин и выливаем в шоколадную массу. Выливаем третий слой – и снова в холодильник до застывания.

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