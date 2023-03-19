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Простой и вкусный бразильский морковный десерт: рецепт от шефа
мненияFoodOboz / Мнения
Пропоную приготувати одну з візитівок бразильської кухні: bolo de cenoura, надзвичайно смачний, але досить простий морквяний пиріг. Достеменно невідомо, коли він став популярним в Бразилії: за однією з версій його почали готувати в родині мігрантів з Італії. Я народився у П’ємонті, але певний час жив у Бразилії, то ж розповім, як приготувати цей пиріг.
Інгредієнти:
- Морква - 600 г
- Рослинна олія - 10 г
- Яйця - 4 шт
- Борошно - 300 г
- Цукор - 150 г
- Розпушувач – 1 пакування
- Вершки - 150 г
- Шоколад - 150 г
Як готувати:
- Наріжте очищену моркву, перекладіть в блендер. Туди ж вбийте яйця. Влийте олію (бажано оливкову). Перебийте все блендером до консистенції кашки.
- Тепер в блендер додайте цукор. Знову перемішайте, а потім вилийте у миску.
- До тіста додайте борошно і вимішайте вінчиком. Додайте розпушувач і ще раз вимішайте.
- Змастіть олією форму для запікання. Перекладіть туди тісто і в духовку розігріту до 180° хвилин на 30-40.
- Цей десерт подають з шоколадом, тож варто зробити для нього шоколадний ганаш! Для цього розтопіть у сотейнику вершки та шоколад, постійно помішуючи.
- Готовий десерт наріжте на порційні шматки, і кожен шматок полийте ганашем. Смачного!
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