Простой и вкусный бразильский морковный десерт: рецепт от шефа

Марко Черветти
мнения
FoodOboz / Мнения
1 минута
1,0 т.
Простой и вкусный бразильский морковный десерт: рецепт от шефа

Пропоную приготувати одну з візитівок бразильської кухні: bolo de cenoura, надзвичайно смачний, але досить простий морквяний пиріг. Достеменно невідомо, коли він став популярним в Бразилії: за однією з версій його почали готувати в родині мігрантів з Італії. Я народився у П’ємонті, але певний час жив у Бразилії, то ж розповім, як приготувати цей пиріг.

Інгредієнти:

- Морква - 600 г

- Рослинна олія - 10 г

- Яйця - 4 шт

- Борошно - 300 г

- Цукор - 150 г

- Розпушувач – 1 пакування

- Вершки - 150 г

- Шоколад - 150 г

Як готувати:

  1. Наріжте очищену моркву, перекладіть в блендер. Туди ж вбийте яйця. Влийте олію (бажано оливкову). Перебийте все блендером до консистенції кашки.
  2. Тепер в блендер додайте цукор. Знову перемішайте, а потім вилийте у миску.
  3. До тіста додайте борошно і вимішайте вінчиком. Додайте розпушувач і ще раз вимішайте.
  4. Змастіть олією форму для запікання. Перекладіть туди тісто і в духовку розігріту до 180° хвилин на 30-40.
  5. Цей десерт подають з шоколадом, тож варто зробити для нього шоколадний ганаш! Для цього розтопіть у сотейнику вершки та шоколад, постійно помішуючи.
  6. Готовий десерт наріжте на порційні шматки, і кожен шматок полийте ганашем. Смачного!

Відео.

Більше рецептів від Марко: тут.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

Сейчас мы готовим

Все рецепты