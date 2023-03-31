Шашлык – это одно из любимых блюд, которое готовят независимо от сезона. Самое важное в процессе приготовления – удачно замариновать мясо для того, чтобы оно равномерно пропеклось, получилось мягким и сочным.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом томатного маринада к шашлыку.

Ингредиенты:

лук – 2 шт (250 г)

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 1 ст. л.

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

томатный сок – 200 мл

свинина – 1 кг

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Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами. Добавить соль и перемешать, чтобы лук пустил сок.

2. Добавить перец, растительное масло, томатный сок.

3. Порезать мясо.

4. Мариновать мясо 12-24 часа в холодильнике.

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