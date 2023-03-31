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Простой маринад к шашлыку: мясо будет сочным и нежным
Шашлык – это одно из любимых блюд, которое готовят независимо от сезона. Самое важное в процессе приготовления – удачно замариновать мясо для того, чтобы оно равномерно пропеклось, получилось мягким и сочным.
Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом томатного маринада к шашлыку.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт (250 г)
- соль – 1 ч. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- томатный сок – 200 мл
- свинина – 1 кг
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами. Добавить соль и перемешать, чтобы лук пустил сок.
2. Добавить перец, растительное масло, томатный сок.
3. Порезать мясо.
4. Мариновать мясо 12-24 часа в холодильнике.
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