Простой маринад к шашлыку: мясо будет сочным и нежным

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Простой маринад к шашлыку: мясо будет сочным и нежным

Шашлык – это одно из любимых блюд, которое готовят независимо от сезона. Самое важное в процессе приготовления – удачно замариновать мясо для того, чтобы оно равномерно пропеклось, получилось мягким и сочным.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом томатного маринада к шашлыку.

Рецепт томатного маринада к шашлыку

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт (250 г)
  • соль – 1 ч. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • томатный сок – 200 мл
  • свинина – 1 кг
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Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами. Добавить соль и перемешать, чтобы лук пустил сок.

Томатный маринад к шашлыку

2. Добавить перец, растительное масло, томатный сок.

3. Порезать мясо.

В каком маринаде замариновать шашлык

4. Мариновать мясо 12-24 часа в холодильнике.

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