Простой рецепт лобио от Александра Громлюка: сытно, вкусно и недорого. Эксклюзив

Когда слышишь название "лобио", кажется, что это испанское или португальское блюдо. Но оно относится к грузинской кухне. Среди закавказских народов лобио известно очень давно. Традиционно его готовят из фасоли. Для этого ее предварительно замачивают на ночь и варят.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк предлагает сделать лобио из консервированных бобовых.

Ингредиенты:

Консервированная фасоль – 500 г

Грецкие орехи – 100 г

Лук – 200 г

Помидоры – 200 г

Чеснок – 10 г

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Кинза – 30 г

Хмели-сунели – по вкусу

Перец красный – 1 стручок

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле, добавьте нарезанный кубиком помидор и мелко нарезанный перец.

2. Отправьте к овощам консервированную фасоль и все хорошо протушите.

3. Добавьте соль, перец, хмели-сунели, кинзу. Продолжайте тушить.

4. Влейте воду или овощной бульон, чтобы блюдо было жидким и топите еще несколько минут.

5. В конце добавьте перебитые грецкие орехи, перемешает и можно подавать вкусное блюдо.

"Важно – не передержать орехи в блендере, они должны превратиться в крошку, но не в ореховую пасту", – советует Александр.

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