Простой рецепт лобио от Александра Громлюка: сытно, вкусно и недорого. Эксклюзив
Когда слышишь название "лобио", кажется, что это испанское или португальское блюдо. Но оно относится к грузинской кухне. Среди закавказских народов лобио известно очень давно. Традиционно его готовят из фасоли. Для этого ее предварительно замачивают на ночь и варят.
Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк предлагает сделать лобио из консервированных бобовых.
Ингредиенты:
Консервированная фасоль – 500 г
Грецкие орехи – 100 г
Лук – 200 г
Помидоры – 200 г
Чеснок – 10 г
Кинза – 30 г
Хмели-сунели – по вкусу
Перец красный – 1 стручок
Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле, добавьте нарезанный кубиком помидор и мелко нарезанный перец.
2. Отправьте к овощам консервированную фасоль и все хорошо протушите.
3. Добавьте соль, перец, хмели-сунели, кинзу. Продолжайте тушить.
4. Влейте воду или овощной бульон, чтобы блюдо было жидким и топите еще несколько минут.
5. В конце добавьте перебитые грецкие орехи, перемешает и можно подавать вкусное блюдо.
"Важно – не передержать орехи в блендере, они должны превратиться в крошку, но не в ореховую пасту", – советует Александр.
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