Простой салат с яйцами и зеленым луком: весеннее блюдо за 10 минут
Весна – идеальное время для приготовления витаминных и полезных салатов. Готовить их можно из свежих овощей, дополнять зеленью и зеленым луком, а заправлять сметаной, майонезом или ароматным маслом.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата с яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 4 шт
- большой огурец – 1 шт
- горошек 1\2 банки
- укроп, петрушка
- зеленый лук
- соль, перец
- майонез\сметана 1,5-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.
2. Огурцы порезать соломкой.
3. Измельчить укроп, петрушку и зеленый лук.
4. Зеленый горошек откинуть на дуршлаг и подождать несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
5. В глубокой миске смешать яйца, огурцы, зелень и горошек. Заправить все сметаной или майонезом, добавить соль и перец по вкусу.
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