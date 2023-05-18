Весна – идеальное время для приготовления витаминных и полезных салатов. Готовить их можно из свежих овощей, дополнять зеленью и зеленым луком, а заправлять сметаной, майонезом или ароматным маслом.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата с яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

вареные яйца – 4 шт

большой огурец – 1 шт

горошек 1\2 банки

укроп, петрушка

Видео дня

зеленый лук

соль, перец

майонез\сметана 1,5-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.

2. Огурцы порезать соломкой.

3. Измельчить укроп, петрушку и зеленый лук.

4. Зеленый горошек откинуть на дуршлаг и подождать несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

5. В глубокой миске смешать яйца, огурцы, зелень и горошек. Заправить все сметаной или майонезом, добавить соль и перец по вкусу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: