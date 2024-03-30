Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

В период поста можно есть только продукты растительного происхождения. Поэтому лучшим решением будет готовить разнообразные овощные салаты. Очень вкусно использовать отварную свеклу, а для заправки выбрать оливковое масло и мед.

Идея приготовления постного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk_food) в Instagram. Нарезать ингредиентами можно произвольными кусочками.

Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

Ингредиенты:

  • огурец соленый – 2 шт.
  • свекла – 1 шт. (запеченный
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  • лук – 1 маленький
  • микс зеленый
  • горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 л.
  • масло – 30 мл.
  • сок лимона – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

1. Овощи нарезать произвольными одинаковыми кусочками.

2. Добавить горчицу.

Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

3. Влить мед и растительное масло.

Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

4. Выжать лимонный сок.

Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета

5. Посолить.

6. Хорошо перемешать.

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