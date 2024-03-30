В период поста можно есть только продукты растительного происхождения. Поэтому лучшим решением будет готовить разнообразные овощные салаты. Очень вкусно использовать отварную свеклу, а для заправки выбрать оливковое масло и мед.

Идея приготовления постного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk_food) в Instagram. Нарезать ингредиентами можно произвольными кусочками.

Ингредиенты:

огурец соленый – 2 шт.

свекла – 1 шт. (запеченный

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лук – 1 маленький

микс зеленый

горчица – 1 ч.л.

мед – 1 л.

масло – 30 мл.

сок лимона – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать произвольными одинаковыми кусочками.

2. Добавить горчицу.

3. Влить мед и растительное масло.

4. Выжать лимонный сок.

5. Посолить.

6. Хорошо перемешать.

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