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Простой салат со свеклой, который можно в пост: вкуснее винегрета
В период поста можно есть только продукты растительного происхождения. Поэтому лучшим решением будет готовить разнообразные овощные салаты. Очень вкусно использовать отварную свеклу, а для заправки выбрать оливковое масло и мед.
Идея приготовления постного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk_food) в Instagram. Нарезать ингредиентами можно произвольными кусочками.
Ингредиенты:
- огурец соленый – 2 шт.
- свекла – 1 шт. (запеченный
- лук – 1 маленький
- микс зеленый
- горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 л.
- масло – 30 мл.
- сок лимона – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать произвольными одинаковыми кусочками.
2. Добавить горчицу.
3. Влить мед и растительное масло.
4. Выжать лимонный сок.
5. Посолить.
6. Хорошо перемешать.
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