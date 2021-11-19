Простой в приготовлении и вкуснейший яблочный пирог "Фантастика": в чем секрет необычного теста
Сезон яблок в разгаре, поэтому из этих фруктов следует готовить разнообразные десерты. Пирог "Фантастика" будет отличной идеей. Тесто в этом блюде очень похоже на слоеное, но по технологии гораздо проще. И для того, чтобы оно точно получилось, нужно добавить один особый ингредиент.
Идеей приготовления пирога поделилась kniga_pekarya_ на своей странице в Instagram. Блогер добавляет в тесто немного алкоголя, поэтому оно расслаивается и становится похожим на слоеное.
Ингредиенты:
яблоки – 3-4 шт
яйца – 2 шт
мука – 60 г (1 ст. ложка муки – 25 г)
сахар – 75 г (1 ст. ложка сахара – 25 г),
молоко – 100 мл
масло – 2 ст.л
сода – ½ ч.л
коньяк или водка – 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить молоко и растительное масло. еще раз взбить;
2. Муку смешать с содой и добавить в полученную смесь. Все хорошо перемешать – тесто должно получиться очень жидким. В него по желанию можно добавить водку или коньяк – они способствуют расслаиванию теста.
3. Яблоки почистить и нарезать очень тонко – в этом секрет такого пирога.
4. Нашинкованные фрукты залить жидким тестом, осторожно перемешать.
5. Все переложить в силиконовую форму с дыркой посредине – в ней пирог хорошо пропекается.
6. Готовить десерт в разогретой духовке при температуре 200 градусов 30-35 минут.
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