Если не хватает времени на выпекание тортов, можно использовать вафельные коржи. С ними вы сможете сделать вкусный десерт для всей семьи за считанные минуты. Нужно только смазать основания нежным кремом и дождаться стабилизации.

Видео дня

Идея приготовления ленивого вафельного торта со сливочным кремом без выпечки опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. По желанию можно добавить измельченный шоколад.

Ингредиенты:

сливки 33-38% (чем жирнее тем лучше) – 500 мл.

сгущенка – 1 банка (390 г)

вафли

половина 1 ч.л. ванили

шоколад/цукаты/орехи

Способ приготовления:

1. Сливки взбивать с ванилью до загустения. чтобы масса спадала с венчика.

2. Далее добавить сгущенку еще раз взбить.

3. Форму обернуть пищевой пленкой.

4. Обрезать вафли до нужного размера и положить на дно формы.

5. Залить половину массы в форму.

6. По желанию добавить кусочки шоколада и залить оставшимися массами.

7. Поставить в морозилку на ночь.

8. Нарезать произвольными кусочками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: