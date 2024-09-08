Простой вафельный торт, который не следует выпекать: с каким кремом приготовить
Если не хватает времени на выпекание тортов, можно использовать вафельные коржи. С ними вы сможете сделать вкусный десерт для всей семьи за считанные минуты. Нужно только смазать основания нежным кремом и дождаться стабилизации.
Идея приготовления ленивого вафельного торта со сливочным кремом без выпечки опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. По желанию можно добавить измельченный шоколад.
Ингредиенты:
- сливки 33-38% (чем жирнее тем лучше) – 500 мл.
- сгущенка – 1 банка (390 г)
- вафли
- половина 1 ч.л. ванили
- шоколад/цукаты/орехи
Способ приготовления:
1. Сливки взбивать с ванилью до загустения. чтобы масса спадала с венчика.
2. Далее добавить сгущенку еще раз взбить.
3. Форму обернуть пищевой пленкой.
4. Обрезать вафли до нужного размера и положить на дно формы.
5. Залить половину массы в форму.
6. По желанию добавить кусочки шоколада и залить оставшимися массами.
7. Поставить в морозилку на ночь.
8. Нарезать произвольными кусочками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: