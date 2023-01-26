Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными
Если вы все еще просто выливаете сыворотку из-под молока – совершаете настоящую ошибку. Именно эта примитивная жидкость может стать отличным основанием для пышного идеального теста. Из него получаются очень ароматные и мягкие кексы.
Идея приготовления пышных кексов на сыворотке опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina) в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200-250 г сахара
- 250 г сыворотки
- 100 г растопленного сливочного масла (можно пополам с маслом)
- 350 г муки
- пакетик разрыхлителя
- пакетик ванильного сахара
- 100 г изюма + 1 ст.л муки
Способ приготовления:
1. Изюм промыть, залить кипятком, дать набухнуть минут 10, слить воду.
2. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить сыворотку и масло, перемешать.
3. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать до однородности.
4. Изюм смешать с мукой, добавить в тесто. Перемешать.
5. Разложить тесто в формы для кексов на 2/3 высоты и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
6. Охладить. Посыпать сахарной пудрой.
7. Выходит 15-20 кексов.
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