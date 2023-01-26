Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

Если вы все еще просто выливаете сыворотку из-под молока – совершаете настоящую ошибку. Именно эта примитивная жидкость может стать отличным основанием для пышного идеального теста. Из него получаются очень ароматные и мягкие кексы.

Идея приготовления пышных кексов на сыворотке опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina) в Instagram.

Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200-250 г сахара
  • 250 г сыворотки
  • 100 г растопленного сливочного масла (можно пополам с маслом)
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  • 350 г муки
  • пакетик разрыхлителя
  • пакетик ванильного сахара
  • 100 г изюма + 1 ст.л муки

Способ приготовления:

Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

1. Изюм промыть, залить кипятком, дать набухнуть минут 10, слить воду.

2. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить сыворотку и масло, перемешать.

Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

3. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать до однородности.

4. Изюм смешать с мукой, добавить в тесто. Перемешать.

Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

5. Разложить тесто в формы для кексов на 2/3 высоты и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

6. Охладить. Посыпать сахарной пудрой.

Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

7. Выходит 15-20 кексов.

Простые кексы на сыворотке: всегда получаются пышными

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