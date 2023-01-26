Если вы все еще просто выливаете сыворотку из-под молока – совершаете настоящую ошибку. Именно эта примитивная жидкость может стать отличным основанием для пышного идеального теста. Из него получаются очень ароматные и мягкие кексы.

Идея приготовления пышных кексов на сыворотке опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina) в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

200-250 г сахара

250 г сыворотки

100 г растопленного сливочного масла (можно пополам с маслом)

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350 г муки

пакетик разрыхлителя

пакетик ванильного сахара

100 г изюма + 1 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Изюм промыть, залить кипятком, дать набухнуть минут 10, слить воду.

2. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить сыворотку и масло, перемешать.

3. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать до однородности.

4. Изюм смешать с мукой, добавить в тесто. Перемешать.

5. Разложить тесто в формы для кексов на 2/3 высоты и выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

6. Охладить. Посыпать сахарной пудрой.

7. Выходит 15-20 кексов.

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