Когда есть много свежих сочных овощей, их следует активно использовать для приготовления легких сезонных закусок. Прекрасным вариантом будут простые брускеты с помидорами. Овощи для этого блюда нужно запечь в духовке, поэтому они оставляют все свои питательные компоненты и становятся ароматными.

Идея приготовления легких брускет с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Закуска готовится очень быстро.

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

помидоры – 300 г

чеснок – 4 зубчика

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фета – 50 г

оливковое масло – 1 ст.л.

базилик свежий – по вкусу

соль, перец, орегано

Способ приготовления:

1. Багет подсушиваем примерно 7-10 минут (200 градусов), можно перевернуть, если духовка греет неравномерно.

2. Помидоры нарезаем, добавляем специи, растительное масло и чеснок.

3. Хорошо перемешиваем.

4. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов, пока сок внутри не начнет немного шипеть.

5. Подсушенный кусочек багета натираем чесноком.

6. Выкладываем помидоры.

7. Сверху присыпаем сыром и измельченным базиликом.

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