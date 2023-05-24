Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
816
Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

Когда есть много свежих сочных овощей, их следует активно использовать для приготовления легких сезонных закусок. Прекрасным вариантом будут простые брускеты с помидорами. Овощи для этого блюда нужно запечь в духовке, поэтому они оставляют все свои питательные компоненты и становятся ароматными.

Идея приготовления легких брускет с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Закуска готовится очень быстро.

Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

Ингредиенты:

  • багет – 1 шт.
  • помидоры – 300 г
  • чеснок – 4 зубчика
Видео дня
  • фета – 50 г
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • базилик свежий – по вкусу
  • соль, перец, орегано

Способ приготовления:

Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

1. Багет подсушиваем примерно 7-10 минут (200 градусов), можно перевернуть, если духовка греет неравномерно.

2. Помидоры нарезаем, добавляем специи, растительное масло и чеснок.

Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

3. Хорошо перемешиваем.

4. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов, пока сок внутри не начнет немного шипеть.

Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

5. Подсушенный кусочек багета натираем чесноком.

6. Выкладываем помидоры.

Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску

7. Сверху присыпаем сыром и измельченным базиликом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты