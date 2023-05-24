Простые летние брускеты с помидорами: как приготовить легкую сезонную закуску
Когда есть много свежих сочных овощей, их следует активно использовать для приготовления легких сезонных закусок. Прекрасным вариантом будут простые брускеты с помидорами. Овощи для этого блюда нужно запечь в духовке, поэтому они оставляют все свои питательные компоненты и становятся ароматными.
Идея приготовления легких брускет с помидорами и сыром опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Закуска готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- помидоры – 300 г
- чеснок – 4 зубчика
- фета – 50 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- базилик свежий – по вкусу
- соль, перец, орегано
Способ приготовления:
1. Багет подсушиваем примерно 7-10 минут (200 градусов), можно перевернуть, если духовка греет неравномерно.
2. Помидоры нарезаем, добавляем специи, растительное масло и чеснок.
3. Хорошо перемешиваем.
4. Запекаем 20 минут при температуре 180 градусов, пока сок внутри не начнет немного шипеть.
5. Подсушенный кусочек багета натираем чесноком.
6. Выкладываем помидоры.
7. Сверху присыпаем сыром и измельченным базиликом.
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