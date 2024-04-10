Пряная грудинка из свинины без духовки в специях: можно приготовить на пасхальный стол
На пасхальный стол всегда готовят много запеченного мяса и домашней колбасы. Что касается грудинки из свинины – очень вкусно будет ее сначала отварить, а затем замариновать в специях с чесноком. Текстура продукта будет очень мягкой и сочной и не пересушится.
Идея приготовления домашней грудинки из свинины в специях на Пасху опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Луковая шелуха придаст мясу особый аромат и пикантность.
Ингредиенты:
- грудинка свинины – 700-800 г
- соль – 4 ст.л.
- перец горошком – 15 шт.
- перец душистый горошком – 10 шт.
- лавровые листья – 3-5 шт.
- луковая шелуха
- чеснок – 3-4 шт.
- специи для сала – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положить грудинку.
2. Добавить соль, перец, чешую от лука и залить водой.
3. Поставить вариться на огонь, довести до кипения и кипятить 30 минут.
4. Выключить и полностью охладить в той же воде, в которой варилось мясо.
5. Вынуть, обсушить салфетками.
6. Добавить измельченный чеснок, посыпать специями для сала, хорошо примить руками.
7. Добавить измельченную петрушку.
8. Завернуть в фольгу.
9. Положить в холодильник на 24 часа.
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