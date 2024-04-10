На пасхальный стол всегда готовят много запеченного мяса и домашней колбасы. Что касается грудинки из свинины – очень вкусно будет ее сначала отварить, а затем замариновать в специях с чесноком. Текстура продукта будет очень мягкой и сочной и не пересушится.

Идея приготовления домашней грудинки из свинины в специях на Пасху опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Луковая шелуха придаст мясу особый аромат и пикантность.

Ингредиенты:

грудинка свинины – 700-800 г

Видео дня

соль – 4 ст.л.

перец горошком – 15 шт.

перец душистый горошком – 10 шт.

лавровые листья – 3-5 шт.

луковая шелуха

чеснок – 3-4 шт.

специи для сала – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положить грудинку.

2. Добавить соль, перец, чешую от лука и залить водой.

3. Поставить вариться на огонь, довести до кипения и кипятить 30 минут.

4. Выключить и полностью охладить в той же воде, в которой варилось мясо.

5. Вынуть, обсушить салфетками.

6. Добавить измельченный чеснок, посыпать специями для сала, хорошо примить руками.

7. Добавить измельченную петрушку.

8. Завернуть в фольгу.

9. Положить в холодильник на 24 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: