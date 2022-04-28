Пряная корейская морковь с самым простым маринадом: делимся рецептом
Морковь – универсальный овощ, который можно найти в магазине в любое время года. Поэтому если нужно приготовить бюджетную и простую закуску на праздничный стол – смело можно брать этот плод и сделать морковь по-корейски. А чтобы она действительно была ароматной и хрустящей – следует соблюдать особую технологию приготовления.
Идея приготовления вкусной корейской моркови опубликована на странице cooking_with_gala в Instagram.
Ингредиенты:
морковь – 1 кг (8 шт.)
Ингредиенты для маринада:
соль – 1 ч.л
сахар – 1 ст.л
уксус – 30 мл
чеснок – 40 г (1 головка)
кориандр (молотый) – 2 ч.л
красный перец – 1/4 ч.л.
чёрный перец – 1/4 ч.л.
лук – 1 шт
масло – 100 мл
Способ приготовления:
1. Морковь помыть, почистить и натереть на терке. На сковороду вылить масло, добавить нарезанный кубиками лук.
2. Лук должен сгореть, а оставшееся масло нужно процедить.
3. Все ингредиенты маринада соединить и перемешать с натертой морковью.
4. Переложить в банку.
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