Пряная корейская морковь с самым простым маринадом: делимся рецептом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
604
Пряная корейская морковь с самым простым маринадом: делимся рецептом

Морковь – универсальный овощ, который можно найти в магазине в любое время года. Поэтому если нужно приготовить бюджетную и простую закуску на праздничный стол – смело можно брать этот плод и сделать морковь по-корейски. А чтобы она действительно была ароматной и хрустящей – следует соблюдать особую технологию приготовления.

Идея приготовления вкусной корейской моркови опубликована на странице cooking_with_gala в Instagram.

Рецепт пряной моркови по-корейски

Ингредиенты:

  • морковь – 1 кг (8 шт.)

Ингредиенты для маринада:

  • соль – 1 ч.л

  • сахар – 1 ст.л

  • уксус – 30 мл

  • чеснок – 40 г (1 головка)

Видео дня

  • кориандр (молотый) – 2 ч.л

  • красный перец – 1/4 ч.л.

  • чёрный перец – 1/4 ч.л.

  • лук – 1 шт

  • масло – 100 мл

Натирание сырой моркови для приготовления

Способ приготовления:

1. Морковь помыть, почистить и натереть на терке. На сковороду вылить масло, добавить нарезанный кубиками лук.

Лук для заправки должен сгореть

2. Лук должен сгореть, а оставшееся масло нужно процедить.

Приготовление заправки для моркови

3. Все ингредиенты маринада соединить и перемешать с натертой морковью.

4. Переложить в банку.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты