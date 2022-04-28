Морковь – универсальный овощ, который можно найти в магазине в любое время года. Поэтому если нужно приготовить бюджетную и простую закуску на праздничный стол – смело можно брать этот плод и сделать морковь по-корейски. А чтобы она действительно была ароматной и хрустящей – следует соблюдать особую технологию приготовления.

Идея приготовления вкусной корейской моркови опубликована на странице cooking_with_gala в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг (8 шт.)

Ингредиенты для маринада:

соль – 1 ч.л

сахар – 1 ст.л

уксус – 30 мл

чеснок – 40 г (1 головка)

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кориандр (молотый) – 2 ч.л

красный перец – 1/4 ч.л.

чёрный перец – 1/4 ч.л.

лук – 1 шт

масло – 100 мл

Способ приготовления:

1. Морковь помыть, почистить и натереть на терке. На сковороду вылить масло, добавить нарезанный кубиками лук.

2. Лук должен сгореть, а оставшееся масло нужно процедить.

3. Все ингредиенты маринада соединить и перемешать с натертой морковью.

4. Переложить в банку.

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