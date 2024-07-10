Скумбрия по-корейски – очень легкая в приготовлении пряная закуска. Главное в этом блюде – это правильно сделать маринад. Рыба прекрасно им просачивается и просто тнет во рту.

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Идея приготовления скумбрии по-корейски опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Подавать можно прямо в форме.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт. (+/-1 кг)

лук – 2-3.

Ингредиенты для маринада:

масло – 100 мл.

уксус – 50 мл.

томатная паста – 1 ст.л.

соль – 2 ч.л.

сахар – 1 ч.л. сахара

паприка копченая и сладкая – 1 ч.л.

красный перец – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

приправы для рыбы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для маринада, кроме уксуса.

2. Вскипятить.

3. Добавляем уксус.

4. Влить в рыбу с луком, перемешать.

5. Поставить под пресс в холодильник на день.

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