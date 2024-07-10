Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

Скумбрия по-корейски – очень легкая в приготовлении пряная закуска. Главное в этом блюде – это правильно сделать маринад. Рыба прекрасно им просачивается и просто тнет во рту.

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Идея приготовления скумбрии по-корейски опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Подавать можно прямо в форме.

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт. (+/-1 кг)
  • лук – 2-3.

Ингредиенты для маринада:

  • масло – 100 мл.
  • уксус – 50 мл.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • соль – 2 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л. сахара
  • паприка копченая и сладкая – 1 ч.л.
  • красный перец – 1 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • приправы для рыбы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

1. Смешать все ингредиенты для маринада, кроме уксуса.

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

2. Вскипятить.

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

3. Добавляем уксус.

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

4. Влить в рыбу с луком, перемешать.

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

5. Поставить под пресс в холодильник на день.

Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад

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