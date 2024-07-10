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Пряная скумбрия по-корейски: из чего приготовить простой маринад
Скумбрия по-корейски – очень легкая в приготовлении пряная закуска. Главное в этом блюде – это правильно сделать маринад. Рыба прекрасно им просачивается и просто тнет во рту.
Идея приготовления скумбрии по-корейски опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Подавать можно прямо в форме.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт. (+/-1 кг)
- лук – 2-3.
Ингредиенты для маринада:
- масло – 100 мл.
- уксус – 50 мл.
- томатная паста – 1 ст.л.
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л. сахара
- паприка копченая и сладкая – 1 ч.л.
- красный перец – 1 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- приправы для рыбы – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для маринада, кроме уксуса.
2. Вскипятить.
3. Добавляем уксус.
4. Влить в рыбу с луком, перемешать.
5. Поставить под пресс в холодильник на день.
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