Пряная запеченная кукуруза: рецепт блюда для пикника

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пряная запеченная кукуруза: рецепт блюда для пикника

Молодую кукурузу можно не только варить в воде и молоке, но и вкусно запечь в духовке и приготовить даже в микроволновке. Для яркого вкуса добавьте специи, масло, сыр. 

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Как вкусно приготовить кукурузу

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной кукурузы со специями и маслом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кукуруза – 1 кочан
  • Оливковое масло – 2 ст.л. 
  • Паприка – 1 ч.л. 
  • Хлопья чили – 1 ч.л.
  • Базилик сухой – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лайм для подачи

Способ приготовления:

1. Разрежьте кочерыжку кукурузы пополам, а затем каждую половину на четверти.

Молодая кукуруза

2. Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья чили, базилик и соль в небольшой миске. Хорошо перемешайте.

Специи и масло для блюда

3. Выложите кукурузу в миску или на тарелку, полейте ее пряной смесью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.

Приготовление кукурузы

4. Выложите замаринованную кукурузу на пергаментную бумагу. Выпекайте в разогретой до 160-170С духовке в течение 30-40 минут.

Сколько готовить кукурузу

Подавайте горячей, с дольками лайма, для еще большей яркости вкуса!

Готовая кукуруза

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