Молодую кукурузу можно не только варить в воде и молоке, но и вкусно запечь в духовке и приготовить даже в микроволновке. Для яркого вкуса добавьте специи, масло, сыр.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной кукурузы со специями и маслом.

Ингредиенты:

Кукуруза – 1 кочан

Оливковое масло – 2 ст.л.

Паприка – 1 ч.л.

Хлопья чили – 1 ч.л.

Базилик сухой – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Лайм для подачи

Способ приготовления:

1. Разрежьте кочерыжку кукурузы пополам, а затем каждую половину на четверти.

2. Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья чили, базилик и соль в небольшой миске. Хорошо перемешайте.

3. Выложите кукурузу в миску или на тарелку, полейте ее пряной смесью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.

4. Выложите замаринованную кукурузу на пергаментную бумагу. Выпекайте в разогретой до 160-170С духовке в течение 30-40 минут.

Подавайте горячей, с дольками лайма, для еще большей яркости вкуса!

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