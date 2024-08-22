Пряная запеченная кукуруза: рецепт блюда для пикника
Молодую кукурузу можно не только варить в воде и молоке, но и вкусно запечь в духовке и приготовить даже в микроволновке. Для яркого вкуса добавьте специи, масло, сыр.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной кукурузы со специями и маслом.
Ингредиенты:
- Кукуруза – 1 кочан
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Хлопья чили – 1 ч.л.
- Базилик сухой – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Лайм для подачи
Способ приготовления:
1. Разрежьте кочерыжку кукурузы пополам, а затем каждую половину на четверти.
2. Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья чили, базилик и соль в небольшой миске. Хорошо перемешайте.
3. Выложите кукурузу в миску или на тарелку, полейте ее пряной смесью и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.
4. Выложите замаринованную кукурузу на пергаментную бумагу. Выпекайте в разогретой до 160-170С духовке в течение 30-40 минут.
Подавайте горячей, с дольками лайма, для еще большей яркости вкуса!
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