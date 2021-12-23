Пряничный домик по рецепту королевских поваров: как правильно испечь и красиво собрать десерт

Пряничный домик – символ Рождества, который имеет сказочный внешний вид и самое главное – его абсолютно реально приготовить дома. Рецептов этого десерта очень много, от самого сложного до элементарного.

На официальной странице Королевской семьи в Instagram был опубликован рецепт настоящего пряничного домика, а также инструкция, которая поможет правильно собрать необычный десерт.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 1 кг

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйца – 2 шт.

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сахар – 150 г

мед – 100 г

сливочное масло – 100 г

какао – 1 ст. л.

лимон – 1/2 шт.

сахарная пудра – 300 г

сахарная пудра – 300 г

имбирь – 1 ч. л.

корица, мускатный орех – щепотка

Глазурь:

яичный белок – 1 шт.

лимон – 1/2 шт.

сахарня пудра – 1,5 кг

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с разрыхлителем и специями.

2. Сливочное масло нарежьте кубиками добавьте к муке, все хорошо перемешайте, чтобы получась крошка.

3. Добавьте сахар, снов перемешайте, после яйца и снова хорошо вымешайте, чтобы тесто было однородным.

4. Готовое тесто разделите на 2 части, переложите в пленку и в холодильник на пару часов.

5. После тесто хорошо раскатайте и вырежьте тесто по заранее заготовленных формах.

6. Готовые элементы десерта переложите на отдельные противни, поставьте их в холодильник, чтобы детали охладились и можно запекать около 16-18 минут при 165 С.

7. Глазурь: сахарную пудру просейте, добавьте яичный белок и лимонный сок, взбейте миксером около 5 минут.

Соберите пряничный домик, а также разукрасьте на свой вкус.

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