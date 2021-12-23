Пряничный домик по рецепту королевских поваров: как правильно испечь и красиво собрать десерт
Пряничный домик – символ Рождества, который имеет сказочный внешний вид и самое главное – его абсолютно реально приготовить дома. Рецептов этого десерта очень много, от самого сложного до элементарного.
На официальной странице Королевской семьи в Instagram был опубликован рецепт настоящего пряничного домика, а также инструкция, которая поможет правильно собрать необычный десерт.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 1 кг
разрыхлитель – 1 ч. л.
яйца – 2 шт.
сахар – 150 г
мед – 100 г
сливочное масло – 100 г
какао – 1 ст. л.
лимон – 1/2 шт.
сахарная пудра – 300 г
сахарная пудра – 300 г
имбирь – 1 ч. л.
корица, мускатный орех – щепотка
Глазурь:
яичный белок – 1 шт.
лимон – 1/2 шт.
сахарня пудра – 1,5 кг
Способ приготовления:
1. Муку смешайте с разрыхлителем и специями.
2. Сливочное масло нарежьте кубиками добавьте к муке, все хорошо перемешайте, чтобы получась крошка.
3. Добавьте сахар, снов перемешайте, после яйца и снова хорошо вымешайте, чтобы тесто было однородным.
4. Готовое тесто разделите на 2 части, переложите в пленку и в холодильник на пару часов.
5. После тесто хорошо раскатайте и вырежьте тесто по заранее заготовленных формах.
6. Готовые элементы десерта переложите на отдельные противни, поставьте их в холодильник, чтобы детали охладились и можно запекать около 16-18 минут при 165 С.
7. Глазурь: сахарную пудру просейте, добавьте яичный белок и лимонный сок, взбейте миксером около 5 минут.
Соберите пряничный домик, а также разукрасьте на свой вкус.
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