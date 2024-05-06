Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день
Если вы приобрели хорошее сало на рынке – засолить его можно очень легко в домашних условиях. Проварите продукт в очень простом маринаде, а также обвалите в пряных специях. Затем останется нарезать и есть на бутербродах с зеленым луком.
Идея приготовления пряного сала в специях опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Чтобы продукт впитал все вкусы, оставьте его в холодильнике на ночь.
Ингредиенты:
- сало – 1,5 кг.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1,5 л
- соль – 3 ст.л.
- перец горошком
- лавровые листья
- две горсти луковой шелухи
Специи для обрушения:
- сухой чеснок
- паприка
- перец молотый
- соль
Способ приготовления:
1. В воду добавить специи и довести до закипания.
2. Добавить шелуху лука и сало.
3. Варить еще 40 минут.
4. Выложить сало в сито на 10 минут.
5. Специи для обваливания смешать.
6. Обвалять сало со всех сторон.
7, Замотайте в бумагу или в контейнер, положите и отправьте в холодильник на ночь.
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