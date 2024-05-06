Если вы приобрели хорошее сало на рынке – засолить его можно очень легко в домашних условиях. Проварите продукт в очень простом маринаде, а также обвалите в пряных специях. Затем останется нарезать и есть на бутербродах с зеленым луком.

Идея приготовления пряного сала в специях опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Чтобы продукт впитал все вкусы, оставьте его в холодильнике на ночь.

Ингредиенты:

сало – 1,5 кг.

Ингредиенты для маринада:

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вода – 1,5 л

соль – 3 ст.л.

перец горошком

лавровые листья

две горсти луковой шелухи

Специи для обрушения:

сухой чеснок

паприка

перец молотый

соль

Способ приготовления:

1. В воду добавить специи и довести до закипания.

2. Добавить шелуху лука и сало.

3. Варить еще 40 минут.

4. Выложить сало в сито на 10 минут.

5. Специи для обваливания смешать.

6. Обвалять сало со всех сторон.

7, Замотайте в бумагу или в контейнер, положите и отправьте в холодильник на ночь.

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