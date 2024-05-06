Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Если вы приобрели хорошее сало на рынке – засолить его можно очень легко в домашних условиях. Проварите продукт в очень простом маринаде, а также обвалите в пряных специях. Затем останется нарезать и есть на бутербродах с зеленым луком.

Идея приготовления пряного сала в специях опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Чтобы продукт впитал все вкусы, оставьте его в холодильнике на ночь.

Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Ингредиенты:

  • сало – 1,5 кг.

Ингредиенты для маринада:

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  • вода – 1,5 л
  • соль – 3 ст.л.
  • перец горошком
  • лавровые листья
  • две горсти луковой шелухи

Специи для обрушения:

  • сухой чеснок
  • паприка
  • перец молотый
  • соль

Способ приготовления:

Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

1. В воду добавить специи и довести до закипания.

2. Добавить шелуху лука и сало.

Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

3. Варить еще 40 минут.

4. Выложить сало в сито на 10 минут.

Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

5. Специи для обваливания смешать.

6. Обвалять сало со всех сторон.

Пряное сало в специях на бутерброды: можно есть уже на следующий день

7, Замотайте в бумагу или в контейнер, положите и отправьте в холодильник на ночь.

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