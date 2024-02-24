Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки
Для такого сала не нужно готовить никаких маринадов, А есть его можно будет уже через сутки. Все потому, что засоливается продукт сухим способом в специях с чесноком.
Идея приготовления засоленного сала, которое можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Продукт получается очень пряным и ароматным, вкусно есть прямо на хлебе.
Ингредиенты:
- сало (лучше брать небольшой кусок)
- соль – 1.5 ч.л.
- перец – 1.5 ч.л
- пучок любой зелени
- чеснок – 1 большая головка
Способ приготовления:
1. Чеснок нарезать тоненькими кусочками.
2. Тоненько порезать сало, только до кожуры.
3. Соединить соль и перец.
4. Обсыпать каждую частицу сала и положить по 3-4 кусочка чеснока.
5. Хорошо сжать, осыпать зеленью.
6. Обернуть пищевой пленкой и пергаментом.
7. Положить в холодильник в день.
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