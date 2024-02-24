Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

Для такого сала не нужно готовить никаких маринадов, А есть его можно будет уже через сутки. Все потому, что засоливается продукт сухим способом в специях с чесноком.

Идея приготовления засоленного сала, которое можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Продукт получается очень пряным и ароматным, вкусно есть прямо на хлебе.

Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки
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Ингредиенты:

  • сало (лучше брать небольшой кусок)
  • соль – 1.5 ч.л.
  • перец – 1.5 ч.л
  • пучок любой зелени
  • чеснок – 1 большая головка

Способ приготовления:

Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

1. Чеснок нарезать тоненькими кусочками.

2. Тоненько порезать сало, только до кожуры.

Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

3. Соединить соль и перец.

4. Обсыпать каждую частицу сала и положить по 3-4 кусочка чеснока.

Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

5. Хорошо сжать, осыпать зеленью.

6. Обернуть пищевой пленкой и пергаментом.

Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

7. Положить в холодильник в день.

Пряное сало, засоленное сухим способом: можно есть уже через сутки

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