Для такого сала не нужно готовить никаких маринадов, А есть его можно будет уже через сутки. Все потому, что засоливается продукт сухим способом в специях с чесноком.

Идея приготовления засоленного сала, которое можно есть уже через сутки, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Продукт получается очень пряным и ароматным, вкусно есть прямо на хлебе.

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Ингредиенты:

сало (лучше брать небольшой кусок)

соль – 1.5 ч.л.

перец – 1.5 ч.л

пучок любой зелени

чеснок – 1 большая головка

Способ приготовления:

1. Чеснок нарезать тоненькими кусочками.

2. Тоненько порезать сало, только до кожуры.

3. Соединить соль и перец.

4. Обсыпать каждую частицу сала и положить по 3-4 кусочка чеснока.

5. Хорошо сжать, осыпать зеленью.

6. Обернуть пищевой пленкой и пергаментом.

7. Положить в холодильник в день.

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