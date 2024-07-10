Пряные консервированные огурцы с горчицей и чесноком: как правильно приготовить вкусную закуску
Консервировать огурцы можно с чесноком, помидорами, листьями ягод, а также горчицей, кетчупом. Очень важно – выбирать для приготовления маленькие и молодые огурцы.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных огурцов с горчицей, перцем и чесноком.
Ингредиенты:
- 8 кг огурцов
- 2 ст сахара
- 2 ст масла без запаха
- 2 ст уксуса 9%
- 6 ст л соли
- 4 ст л порошка горчицы
- 4 ст л черного молотого перца
- 4 ст л давленного чеснока
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, порежьте на четверти вдоль, если небольшие, просто пополам.
2. Добавить все остальные ингредиенты, перемешайте и оставить стоять на 3 часа, периодически перемешивая.
3. Банки помойте, выложите огурцы в банки и стерилизуйте 12 минут. Достаньте все из воды, чтобы не переварились, закатайте крышками, охладите и уберите в подвал.
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