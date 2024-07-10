Консервировать огурцы можно с чесноком, помидорами, листьями ягод, а также горчицей, кетчупом. Очень важно – выбирать для приготовления маленькие и молодые огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных огурцов с горчицей, перцем и чесноком.

Ингредиенты:

8 кг огурцов

2 ст сахара

2 ст масла без запаха

2 ст уксуса 9%

6 ст л соли

4 ст л порошка горчицы

4 ст л черного молотого перца

4 ст л давленного чеснока

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте на четверти вдоль, если небольшие, просто пополам.

2. Добавить все остальные ингредиенты, перемешайте и оставить стоять на 3 часа, периодически перемешивая.

3. Банки помойте, выложите огурцы в банки и стерилизуйте 12 минут. Достаньте все из воды, чтобы не переварились, закатайте крышками, охладите и уберите в подвал.

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