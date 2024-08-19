Консервированные огурцы с кетчупом на зиму получаются пряными, в меру солеными и с приятным сладковатым вкусом. Они отлично сохраняются на зиму и остаются хрустящими. Для пряности, кроме маринада, нужно добавить разнообразные листья.

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Идея приготовления пряных огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Кристины с ником chris farm в Instagram. Такая закуска будет отличной закуской для праздничного стола.

Рассол на 6 стаканов воды: ⠀

уксус – 1 стакан

сахар – 6 ст.л.

кетчуп чили – 6 ст.л.

соль – 2 ст.л.

Зелень на 1 л банка:

зонтик укропа

письмо хрена

дубовые листья – 2 шт.

Специи на 1 л банка: ⠀

черный перец горошком – 2 шт.

гвоздика – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

лавровые листья – 2 шт.

Способ приготовления:

1. За три часа до консервирования замочить огурцы в холодной воде, тогда они будут более хрустящие.

2. Пропарить банки, на дно положить зелень и специи.

3. Плотно заложить огурцы в банку.

4. Два раза залить крутым кипятком на 15 минут.

5. В третий раз залить рассолом и закрутить.

6. Перевернуть банки крышкой вниз, укрыть теплыми одеялами и оставить так до полного охлаждения на 2 суток.

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