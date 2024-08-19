Пряные консервированные огурцы с кетчупом чили: получаются хрустящими и отлично сохраняются на зиму.
Консервированные огурцы с кетчупом на зиму получаются пряными, в меру солеными и с приятным сладковатым вкусом. Они отлично сохраняются на зиму и остаются хрустящими. Для пряности, кроме маринада, нужно добавить разнообразные листья.
Идея приготовления пряных огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Кристины с ником chris farm в Instagram. Такая закуска будет отличной закуской для праздничного стола.
Рассол на 6 стаканов воды: ⠀
- уксус – 1 стакан
- сахар – 6 ст.л.
- кетчуп чили – 6 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
Зелень на 1 л банка:
- зонтик укропа
- письмо хрена
- дубовые листья – 2 шт.
Специи на 1 л банка: ⠀
- черный перец горошком – 2 шт.
- гвоздика – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- лавровые листья – 2 шт.
Способ приготовления:
1. За три часа до консервирования замочить огурцы в холодной воде, тогда они будут более хрустящие.
2. Пропарить банки, на дно положить зелень и специи.
3. Плотно заложить огурцы в банку.
4. Два раза залить крутым кипятком на 15 минут.
5. В третий раз залить рассолом и закрутить.
6. Перевернуть банки крышкой вниз, укрыть теплыми одеялами и оставить так до полного охлаждения на 2 суток.
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