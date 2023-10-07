Пряные маринованные сливы на зиму: подойдут для десертов или как закуска
Из слив можно приготовить не только варенье или разнообразную выпечку, но и закуску. Для этого фрукт нужно замариновать. Потребуется много специй, а также уксус – так плоды будут долго храниться.
Идея приготовления маринованных слив в пряностях на зиму опубликована на кулинарной странице agronom_chiki в Instagram. Именно такие сливы заливают сметаной – этот десерт многим знаком с детства.
Ингредиенты:
- 5 кг слив (чтобы были тугенькими, черносливных сортов)
- уксус 9% – 400 мл.
- сахар – 1,5 кг
- лавровые листья – 15-20 грамм
- приправа для маринадов – 100 грамм
Как мариновать сливы:
1. Сливы маринуют не менее 5 дней.
2. Надо, чтобы слива пустила свой сок (допускается маринование до 10 дней).
3. В первый день не беспокойтесь, что так мало маринада.
4. Перемешайте сливу и сливайте сколько есть. С каждым днем сока будет становиться больше.
5. Два, три раза в день сливайте, кипятите маринад и снова заливайте.
6. В последний день маринованную сливу сложите в стерильные баночки.
7. Залейте кипящим маринадом.
8. Хранить в прохладном месте. Выход 4 литровые баночки.
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