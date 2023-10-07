Из слив можно приготовить не только варенье или разнообразную выпечку, но и закуску. Для этого фрукт нужно замариновать. Потребуется много специй, а также уксус – так плоды будут долго храниться.

Идея приготовления маринованных слив в пряностях на зиму опубликована на кулинарной странице agronom_chiki в Instagram. Именно такие сливы заливают сметаной – этот десерт многим знаком с детства.

Ингредиенты:

5 кг слив (чтобы были тугенькими, черносливных сортов)

Видео дня

уксус 9% – 400 мл.

сахар – 1,5 кг

лавровые листья – 15-20 грамм

приправа для маринадов – 100 грамм

Как мариновать сливы:

1. Сливы маринуют не менее 5 дней.

2. Надо, чтобы слива пустила свой сок (допускается маринование до 10 дней).

3. В первый день не беспокойтесь, что так мало маринада.

4. Перемешайте сливу и сливайте сколько есть. С каждым днем сока будет становиться больше.

5. Два, три раза в день сливайте, кипятите маринад и снова заливайте.

6. В последний день маринованную сливу сложите в стерильные баночки.

7. Залейте кипящим маринадом.

8. Хранить в прохладном месте. Выход 4 литровые баночки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: