Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму
Именно кабачки можно вкусно закрыть на зиму, не тратя много средств и времени. Маринад для таких овощей очень прост – всего из четырех ингредиентов. Готовые овощи можно использовать вместо салата к праздничному столу.
Идея приготовления сочных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера с ником gotyemo sami в Instagram. Для пряности добавьте чеснок, специи, а также листья хрена.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л.
- уксус – 180 г
- сахар – 1 стакан (250 мл.)
- соль – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для маринада смешать воду, сахар и соль.
2. Вскипятить, добавить уксус, снять с огня.
3. На дно банки положить листья хрена, цвет укропа, 1 зубчик чеснока, по несколько горошин душистого и черного перца, а также любимые специи, которые вы привыкли добавлять к консервации.
4. Выкладываем порезанные кружочками кабачки.
5. Залить маринадом.
6. Стерилизовать 15-20 минут после закипания воды в кастрюле.
7. Банки закатать.
8. Обернуть в покрывало до охлаждения. пока банки не остынут.
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