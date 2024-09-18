Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

Именно кабачки можно вкусно закрыть на зиму, не тратя много средств и времени. Маринад для таких овощей очень прост – всего из четырех ингредиентов. Готовые овощи можно использовать вместо салата к праздничному столу.

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Идея приготовления сочных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера с ником gotyemo sami в Instagram. Для пряности добавьте чеснок, специи, а также листья хрена.

Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л.
  • уксус – 180 г
  • сахар – 1 стакан (250 мл.)
  • соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

1. Для маринада смешать воду, сахар и соль.

2. Вскипятить, добавить уксус, снять с огня.

Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

3. На дно банки положить листья хрена, цвет укропа, 1 зубчик чеснока, по несколько горошин душистого и черного перца, а также любимые специи, которые вы привыкли добавлять к консервации.

4. Выкладываем порезанные кружочками кабачки.

Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

5. Залить маринадом.

6. Стерилизовать 15-20 минут после закипания воды в кастрюле.

Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

7. Банки закатать.

8. Обернуть в покрывало до охлаждения. пока банки не остынут.

Пряные, сочные и не размокают в банке: как вкусно закрыть кабачки на зиму

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