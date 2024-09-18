Именно кабачки можно вкусно закрыть на зиму, не тратя много средств и времени. Маринад для таких овощей очень прост – всего из четырех ингредиентов. Готовые овощи можно использовать вместо салата к праздничному столу.

Видео дня

Идея приготовления сочных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера с ником gotyemo sami в Instagram. Для пряности добавьте чеснок, специи, а также листья хрена.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л.

уксус – 180 г

сахар – 1 стакан (250 мл.)

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для маринада смешать воду, сахар и соль.

2. Вскипятить, добавить уксус, снять с огня.

3. На дно банки положить листья хрена, цвет укропа, 1 зубчик чеснока, по несколько горошин душистого и черного перца, а также любимые специи, которые вы привыкли добавлять к консервации.

4. Выкладываем порезанные кружочками кабачки.

5. Залить маринадом.

6. Стерилизовать 15-20 минут после закипания воды в кастрюле.

7. Банки закатать.

8. Обернуть в покрывало до охлаждения. пока банки не остынут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: