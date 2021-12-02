Пряный алкогольный и безалкогольный глинтвейн: Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления зимнего напитка
По-настоящему зимний напиток – глинтвейн, пряный, цитрусовый вкус и аромат которого дарят особое ощущение праздника и уюта. Есть очень много рецептов этого напитка, среди которых не только алкогольные, но не всегда они получаются удачными.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте 2 рецептами, благодаря которым вы сможете правильно приготовить алкогольный и безалкогольный глинтвейн.
1. Глинтвейн с ягодами и грушами
Ингредиенты:
3 груши (твердые сорта)
1-2 бутылки сухого красного вина
цедра четверти апельсина
4 звездочки бадьяна
4 зерна кардамона
2-3 бутона гвоздики
1 палочка корицы
90-110 г сахара
100 г ежевики
Способ приготовления:
1. Очистите груши от кожуры, не режьте, они должны быть целыми.
2. Налейте в кастрюлю вино, добавьте груши, цедру апельсина, сахар и отправьте на огонь.
3. Добавьте все специи и варите напиток около 20 минут.
4. После – добавьте ежевику, груши достаньте.
Вкусный напиток можно сразу же подавать.
2. Безалкогольный глинтвейн с виноградным соком м лавровым листом
Ингредиенты:
Сок из красного винограда – 1 литр
Апельсин – 1/2 шт.
Корица – 2 палочки
Гвоздика – 5 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Тимьян – 2 веточки
Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте кольцами апельсин.
2. Налейте в кастрюлю сок, добавьте сахар, специи и апельсин.
3. Поставьте на огонь и варите около 10 минут, не доводите до кипения.
Готовый напиток нужно подавать сразу с апельсином.
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