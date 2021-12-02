Пряный алкогольный и безалкогольный глинтвейн: Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления зимнего напитка

По-настоящему зимний напиток – глинтвейн, пряный, цитрусовый вкус и аромат которого дарят особое ощущение праздника и уюта. Есть очень много рецептов этого напитка, среди которых не только алкогольные, но не всегда они получаются удачными.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте 2 рецептами, благодаря которым вы сможете правильно приготовить алкогольный и безалкогольный глинтвейн.

1. Глинтвейн с ягодами и грушами

Ингредиенты:

3 груши (твердые сорта)

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1-2 бутылки сухого красного вина

цедра четверти апельсина

4 звездочки бадьяна

4 зерна кардамона

2-3 бутона гвоздики

1 палочка корицы

90-110 г сахара

100 г ежевики

Способ приготовления:

1. Очистите груши от кожуры, не режьте, они должны быть целыми.

2. Налейте в кастрюлю вино, добавьте груши, цедру апельсина, сахар и отправьте на огонь.

3. Добавьте все специи и варите напиток около 20 минут.

4. После – добавьте ежевику, груши достаньте.

Вкусный напиток можно сразу же подавать.

2. Безалкогольный глинтвейн с виноградным соком м лавровым листом

Ингредиенты:

Сок из красного винограда – 1 литр

Апельсин – 1/2 шт.

Корица – 2 палочки

Гвоздика – 5 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Тимьян – 2 веточки

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте кольцами апельсин.

2. Налейте в кастрюлю сок, добавьте сахар, специи и апельсин.

3. Поставьте на огонь и варите около 10 минут, не доводите до кипения.

Готовый напиток нужно подавать сразу с апельсином.

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