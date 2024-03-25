Твердый сыр очень часто является главным ингредиентом при приготовлении салатов, закусок, первых блюд. Еще его добавляют в начинку для запеканок, в деруны, зразы, запеченное мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пряного домашнего твердого сыра со специями и орехами.

Видео дня

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Кисломолочный творог – 500 г

Желток – 1 шт.

Сливочное масло – 40 г

Сода – 1/2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Острый перец – 1/2 ч. л.

Гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.

Орехи – 40 г

Способ приготовления:

1. Молоко вылейте в сотейник, добавьте соду, доведите до кипения, всыпьте творог и снова доведите до кипения.

2. После процедите творог.

3. Переложите творог в сковороду, добавьте желток, перемешайте и готовьте, сбивая сыр в комок.

4. Добавьте в готовый сыр орехи, специи, перемешайте.

5. Переложите сыр в подходящую посуду с крышкой, поставьте в холодильник.

6. Порежьте готовый сыр слайсами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: