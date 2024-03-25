Пряный домашний твердый сыр со специями и орехами: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Твердый сыр

Твердый сыр очень часто является главным ингредиентом при приготовлении салатов, закусок, первых блюд. Еще его добавляют в начинку для запеканок, в деруны, зразы, запеченное мясо.

Домашний твердый сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пряного домашнего твердого сыра со специями и орехами.

Вкусный твердый сыр
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Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Кисломолочный творог – 500 г
  • Желток – 1 шт.
  • Сливочное масло – 40 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Острый перец – 1/2 ч. л.
  • Гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.
  • Орехи – 40 г

Способ приготовления:

1. Молоко вылейте в сотейник, добавьте соду, доведите до кипения, всыпьте творог и снова доведите до кипения.

Молоко с творогом

2. После процедите творог.

Творог для приготовления сыра

3. Переложите творог в сковороду, добавьте желток, перемешайте и готовьте, сбивая сыр в комок.

Творог с желтком

4. Добавьте в готовый сыр орехи, специи, перемешайте.

Сыр с орехами

5. Переложите сыр в подходящую посуду с крышкой, поставьте в холодильник.

Как правильно готовить твердый сыр

6. Порежьте готовый сыр слайсами.

Готовый твердый сыр

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