Пряный домашний твердый сыр со специями и орехами: как правильно готовить
Твердый сыр очень часто является главным ингредиентом при приготовлении салатов, закусок, первых блюд. Еще его добавляют в начинку для запеканок, в деруны, зразы, запеченное мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пряного домашнего твердого сыра со специями и орехами.
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Кисломолочный творог – 500 г
- Желток – 1 шт.
- Сливочное масло – 40 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Острый перец – 1/2 ч. л.
- Гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.
- Орехи – 40 г
Способ приготовления:
1. Молоко вылейте в сотейник, добавьте соду, доведите до кипения, всыпьте творог и снова доведите до кипения.
2. После процедите творог.
3. Переложите творог в сковороду, добавьте желток, перемешайте и готовьте, сбивая сыр в комок.
4. Добавьте в готовый сыр орехи, специи, перемешайте.
5. Переложите сыр в подходящую посуду с крышкой, поставьте в холодильник.
6. Порежьте готовый сыр слайсами.
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