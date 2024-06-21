Если вы поклонник азиатской кухни – такое блюдо точно для вас. В основе много свежих украинских овощей, которые точно растут на вашей грядке, или их можно приобрести на рынке. Нужно только все правильно измельчить, а также добавить пряную заправку.

Идея приготовления пикантного салата в азиатском стиле опубликована на странице фудблогера Мирослаи Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

говядина

кабачок

морковь

огурец

зеленый лук

петрушка

чеснок

соевый соус

оливковое масло

соль

перец

паприка

кунжут

Способ приготовления:

1. Натереть морковь и кабачок.

2. Нарезать огурцы.

3. Посолить, заправить каплей растительного масла.

4. Отставить, чтобы все промариновалось.

5. Телятину (или говядину) нарезать тонкими ломтиками.

6. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с одной стороны несколько минут.

7. Затем добавить соевый соус и жарить еще 1-2 минуты.

8. Смешать телятину с овощами, добавить нарезанный лук, петрушку, специи.

9. Залить горячим маслом.

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