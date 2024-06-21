Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
6
Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

Если вы поклонник азиатской кухни – такое блюдо точно для вас. В основе много свежих украинских овощей, которые точно растут на вашей грядке, или их можно приобрести на рынке. Нужно только все правильно измельчить, а также добавить пряную заправку.

Идея приготовления пикантного салата в азиатском стиле опубликована на странице фудблогера Мирослаи Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

Ингредиенты:

  • говядина
  • кабачок
  • морковь
  • огурец
  • зеленый лук
  • петрушка
  • чеснок
  • соевый соус
  • оливковое масло
  • соль
  • перец
  • паприка
  • кунжут

Способ приготовления:

Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

1. Натереть морковь и кабачок.

2. Нарезать огурцы.

3. Посолить, заправить каплей растительного масла.

Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

4. Отставить, чтобы все промариновалось.

5. Телятину (или говядину) нарезать тонкими ломтиками.

Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

6. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с одной стороны несколько минут.

7. Затем добавить соевый соус и жарить еще 1-2 минуты.

Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

8. Смешать телятину с овощами, добавить нарезанный лук, петрушку, специи.

9. Залить горячим маслом.

Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи

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