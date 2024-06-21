Пряный салат в азиатском стиле: идеально подойдут наши украинские овощи
Если вы поклонник азиатской кухни – такое блюдо точно для вас. В основе много свежих украинских овощей, которые точно растут на вашей грядке, или их можно приобрести на рынке. Нужно только все правильно измельчить, а также добавить пряную заправку.
Идея приготовления пикантного салата в азиатском стиле опубликована на странице фудблогера Мирослаи Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- говядина
- кабачок
- морковь
- огурец
- зеленый лук
- петрушка
- чеснок
- соевый соус
- оливковое масло
- соль
- перец
- паприка
- кунжут
Способ приготовления:
1. Натереть морковь и кабачок.
2. Нарезать огурцы.
3. Посолить, заправить каплей растительного масла.
4. Отставить, чтобы все промариновалось.
5. Телятину (или говядину) нарезать тонкими ломтиками.
6. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с одной стороны несколько минут.
7. Затем добавить соевый соус и жарить еще 1-2 минуты.
8. Смешать телятину с овощами, добавить нарезанный лук, петрушку, специи.
9. Залить горячим маслом.
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