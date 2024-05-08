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Пряный соус сацебели к шашлыку, мясу и сосискам: готовится 10 минут
К мясу всегда нужен соус, который еще больше раскроет вкус мяса. Делать их можно из томатов, зелени, лука, чеснока.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего соуса к мясу.
Ингредиенты:
- Томатная паста 2 ст. л. (должна быть не кислой)
- Острая аджика 1/2 ст. л.
- Кинза 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Хмели Сунели 1 ч. л.
- Чеснок 2 зуб.
- Вода 3 ст. л.
- Уксус 6% – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте томатную пасту со специями и измельченной кинзой.
2. Влейте воду, добавьте уксус и чеснок, перемешайте.
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