Пряный соус сацебели к шашлыку, мясу и сосискам: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Соус сацебели

К мясу всегда нужен соус, который еще больше раскроет вкус мяса. Делать их можно из томатов, зелени, лука, чеснока. 

Из чего приготовить вкусный соус к мясу

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего соуса к мясу. 

Рецепт соуса
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Ингредиенты: 

  • Томатная паста 2 ст. л. (должна быть не кислой)
  • Острая аджика 1/2 ст. л. 
  • Кинза 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Хмели Сунели 1 ч. л. 
  • Чеснок 2 зуб.
  • Вода 3 ст. л. 
  • Уксус 6% – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Смешайте томатную пасту со специями и измельченной кинзой. 

Приготовление соуса

2. Влейте воду, добавьте уксус и чеснок, перемешайте.

Готовый соус

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