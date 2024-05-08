Соус сацебели

К мясу всегда нужен соус, который еще больше раскроет вкус мяса. Делать их можно из томатов, зелени, лука, чеснока.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего соуса к мясу.

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Ингредиенты:

Томатная паста 2 ст. л. (должна быть не кислой)

Острая аджика 1/2 ст. л.

Кинза 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Хмели Сунели 1 ч. л.

Чеснок 2 зуб.

Вода 3 ст. л.

Уксус 6% – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте томатную пасту со специями и измельченной кинзой.

2. Влейте воду, добавьте уксус и чеснок, перемешайте.

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