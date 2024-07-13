Псевдоикра из сельди за 10 минут: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Псевдоикра из сельди за 10 минут: как приготовить

Вкусную и бюджетную икру можно приготовить из обычной сельди. Вы потратите на такое блюдо копейки, а получится оно очень сытным. Можно намазать на хлеб или на гренки. То, что нужно, для праздничного стола.

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Идея приготовления псевдоикры из сельди опубликована на странице фудблогера Русланы Бабиченко (ruslana_babichenko) в Instagram. Все ингредиенты нужно просто взбить в блендере.

Способ приготовления:

Псевдоикра из сельди за 10 минут: как приготовить

1. Морковь сварить за 5 минут в микроволновке.

2. Сельдь разделить на 2 филе или приобрести уже готовые.

Псевдоикра из сельди за 10 минут: как приготовить

3. Положить рыбу в чашу блендера.

4. Туда же два сливочных сырка.

Псевдоикра из сельди за 10 минут: как приготовить

5. Все взбить до однородной массы.

6. Намазать на гренки или хлеб.

Псевдоикра из сельди за 10 минут: как приготовить

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