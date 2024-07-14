Птичье молоко с бисквитом – десерт, который станет любимым для тех, кто ненавидит проводить много времени на кухне. Он готовится элементарно и в считанные минуты. А в результате получается невероятный вкус, ни с чем не сравнимый.

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Как приготовить птичье молоко с бисквитом, точно знает шеф-повар Эктор Хименес-Браво. В Instagram он рассказал, какие ингредиенты для этого понадобятся.

Ингредиенты

Масло – 125 гр

Мука – 3 ст.л.

Крахмал – 3 ст.л.

Сахар – 1,5 ст.л.

Молоко – 1 л

Взбитые сливки – 1 банка

Ингредиенты для шоколадного соуса

Молоко – 2 ст.

Вода – 1 ст.

Мука – 1 ст.л.

Крахмал – ½ ст.л.

Какао – 2,5 ч.л.

Сахар – 1,5 ч.л.

Шоколад – 60 гр

Масло – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Сначала готовим шоколадный соус. Смешиваем все ингредиенты кроме шоколада и масла. Доводим до кипения и провариваем в течение 1 мин.

2. Выключаем нагрев, добавляем шоколад и масло. Тщательно перемешиваем.

3. Охлаждаем при постоянном помешивании. Отправляем в холодильник.

4. Переходим к приготовлению десерта. Растапливаем масло и добавляем муку. Поджариваем.

5. Добавляем остальные ингредиенты и перебиваем все блендером.

6. Выкладываем основную массу с бисквитом по формам, а сверху заливаем шоколадным соусом.

7. Отправляем в холодильник на ночь.

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