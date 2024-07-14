Птичье молоко с бисквитом: как приготовить ленивый десерт
Птичье молоко с бисквитом – десерт, который станет любимым для тех, кто ненавидит проводить много времени на кухне. Он готовится элементарно и в считанные минуты. А в результате получается невероятный вкус, ни с чем не сравнимый.
Как приготовить птичье молоко с бисквитом, точно знает шеф-повар Эктор Хименес-Браво. В Instagram он рассказал, какие ингредиенты для этого понадобятся.
Ингредиенты
- Масло – 125 гр
- Мука – 3 ст.л.
- Крахмал – 3 ст.л.
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Молоко – 1 л
- Взбитые сливки – 1 банка
Ингредиенты для шоколадного соуса
- Молоко – 2 ст.
- Вода – 1 ст.
- Мука – 1 ст.л.
- Крахмал – ½ ст.л.
- Какао – 2,5 ч.л.
- Сахар – 1,5 ч.л.
- Шоколад – 60 гр
- Масло – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Сначала готовим шоколадный соус. Смешиваем все ингредиенты кроме шоколада и масла. Доводим до кипения и провариваем в течение 1 мин.
2. Выключаем нагрев, добавляем шоколад и масло. Тщательно перемешиваем.
3. Охлаждаем при постоянном помешивании. Отправляем в холодильник.
4. Переходим к приготовлению десерта. Растапливаем масло и добавляем муку. Поджариваем.
5. Добавляем остальные ингредиенты и перебиваем все блендером.
6. Выкладываем основную массу с бисквитом по формам, а сверху заливаем шоколадным соусом.
7. Отправляем в холодильник на ночь.
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