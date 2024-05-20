Если вам надоело готовить обычные макароны – попробуйте птитим. Это маленькие запеченные макаронные изделия, чем-то напоминающие булгур. Они никогда не потеряют свою форму и вкус и сохранят их даже при повторном нагревании.

Как вкусно приготовить птитим, знает фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала рецепт приготовления сливочного соуса, который идеально подойдет к этим макаронным изделиям.

Ингредиенты

Птитим – 130-150 гр

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Шпинат – 75 гр

Шампиньоны – 250 гр

Томаты черри – 100 гр

Соевый соус – 1 ст.л.

Сливки 20% – 150-200 мл

Пармезан – 70 гр

Чеснок – 3 зуб

Соль

Перец

Способ приготовления

1.До кипящей подсоленной воды всыпаем птитим и варим в течение 15 мин.

2. Разогреваем масло и кладем раздавленный чеснок, поджариваем до золотистости и забираем его из сковороды.

3. На ту же сковороду выкладываем шампиньоны, нарезанные большими кусочками, жарим на большом огне до испарения жидкости.

4. Добавляем шпинат, помидоры черри, измельченный чеснок, жарим примерно 3 мин.

5. Вливаем горячие сливки, добавляем соевый соус, соль и перец по вкусу.

6. Как только масса начинает закипать – добавляем птитим и сыр. Тушим в течение 3 минут и подаем на стол.

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