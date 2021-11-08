Пудинг с нутеллой за 15 минут: популярная идея с Instagram

Пудинг с нутеллой получается очень шоколадным и нежным. В середине по консистенции он напоминает популярный фондан – жидкая, кремообразная текстура. Выглядит десерт очень эффектно, а самое главное – он абсолютно простой и не занимает много времени. Это блюдо, которым действительно можно удивить гостей и, при этом, потратить минимальное количество усилий.

Идеей приготовления поделилась фудблогер fitwafflekitchen на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло – 50 г

светло-коричневый сахар – 40 г

обычный сахар – 20 г

желток – 1 шт.

ваниль – 1/2 ч.л

обычная мука ложки

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соль – 1/4 чайной ложки

шоколадной стружки + чуть-чуть для верха – 50 г

нутелла – 60 г

Способ приготовления:

Смешать масло с двумя видами сахара Добавить желток и ваниль, все тщательно соединить лопаткой. Засыпать муку, сделать однородным тестом. Добавить шоколад, хорошо перемешать Часть теста выложить в кружку или форму для выпекания пудинга, хорошо утрамбовать. Положить нутеллу. Сверху накрыть остатками теста Выпекать при температуре 160 градусов с режимом обдува 15 минут. Если формочек несколько, и они меньше – десерт приготовится быстрее.

Для такого десерта можно приготовить домашнюю нутеллу. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 стакан

сахар – 1 стакан

какао – 2 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Крахмал, сахар и какао перемешать. Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков. Поставить на небольшой огонь и проварить. Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло. По желанию добавить измельченные орехи.

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