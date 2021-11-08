Пудинг с нутеллой за 15 минут: популярная идея с Instagram
Пудинг с нутеллой получается очень шоколадным и нежным. В середине по консистенции он напоминает популярный фондан – жидкая, кремообразная текстура. Выглядит десерт очень эффектно, а самое главное – он абсолютно простой и не занимает много времени. Это блюдо, которым действительно можно удивить гостей и, при этом, потратить минимальное количество усилий.
Идеей приготовления поделилась фудблогер fitwafflekitchen на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мягкое сливочное масло – 50 г
светло-коричневый сахар – 40 г
обычный сахар – 20 г
желток – 1 шт.
ваниль – 1/2 ч.л
обычная мука ложки
соль – 1/4 чайной ложки
шоколадной стружки + чуть-чуть для верха – 50 г
нутелла – 60 г
Способ приготовления:
Смешать масло с двумя видами сахара
Добавить желток и ваниль, все тщательно соединить лопаткой.
Засыпать муку, сделать однородным тестом.
Добавить шоколад, хорошо перемешать
Часть теста выложить в кружку или форму для выпекания пудинга, хорошо утрамбовать.
Положить нутеллу.
Сверху накрыть остатками теста
Выпекать при температуре 160 градусов с режимом обдува 15 минут. Если формочек несколько, и они меньше – десерт приготовится быстрее.
Для такого десерта можно приготовить домашнюю нутеллу. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 1 стакан
сахар – 1 стакан
какао – 2 ст.л.
крахмал – 2 ст.л.
масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Крахмал, сахар и какао перемешать.
Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.
Поставить на небольшой огонь и проварить.
Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.
По желанию добавить измельченные орехи.
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