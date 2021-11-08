Пудинг с нутеллой за 15 минут: популярная идея с Instagram

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Пудинг с нутеллой за 15 минут: популярная идея с Instagram

Пудинг с нутеллой получается очень шоколадным и нежным. В середине по консистенции он напоминает популярный фондан – жидкая, кремообразная текстура. Выглядит десерт очень эффектно, а самое главное – он абсолютно простой и не занимает много времени. Это блюдо, которым действительно можно удивить гостей и, при этом, потратить минимальное количество усилий.

Идеей приготовления поделилась фудблогер fitwafflekitchen на своей странице в Instagram.

Шоколадный пудинг за 15 минут

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло – 50 г

  • светло-коричневый сахар – 40 г

  • обычный сахар – 20 г

  • желток – 1 шт.

  • ваниль – 1/2 ч.л

  • обычная мука ложки

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  • соль – 1/4 чайной ложки

  • шоколадной стружки + чуть-чуть для верха – 50 г

  • нутелла – 60 г

Шоколад может быть опасен

Способ приготовления:

  1. Смешать масло с двумя видами сахара

  2. Добавить желток и ваниль, все тщательно соединить лопаткой.

  3. Засыпать муку, сделать однородным тестом.

  4. Добавить шоколад, хорошо перемешать

  5. Часть теста выложить в кружку или форму для выпекания пудинга, хорошо утрамбовать.

  6. Положить нутеллу.

  7. Сверху накрыть остатками теста

  8. Выпекать при температуре 160 градусов с режимом обдува 15 минут. Если формочек несколько, и они меньше – десерт приготовится быстрее.

Для такого десерта можно приготовить домашнюю нутеллу. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.

Домашняя шоколадная нутелла для десерта

Ингредиенты:

  • молоко – 1 стакан

  • сахар – 1 стакан

  • какао – 2 ст.л.

  • крахмал – 2 ст.л.

  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Крахмал, сахар и какао перемешать.

  2. Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.

  3. Поставить на небольшой огонь и проварить.

  4. Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.

  5. По желанию добавить измельченные орехи.

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