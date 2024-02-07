Пышные и нежные: идеальные панкейки для вкусного завтрака

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Пышные и нежные: идеальные панкейки для вкусного завтрака

Панкейки можно назвать идеальными, если они пышные, нежные и имеют красивую золотистую корочку. Кроме этого, настоящие панкейки не должны быть слишком сладкими или солеными, ведь их принято подавать с разными добавками.

Обычно панкейки подают с кленовым сиропом. Но возможны варианты подачи со сливками, фруктами, вареньем или солеными ингредиентами. Поэтому нужно понимать, что именно панкейки являются основным блюдом, а то, с чем они подаются  – дополнительным элементом. Это означает, что именно на их приготовление и внешний вид следует обратить наибольшее внимание. Рецептом идеальных рыхлых панкейков в Instagram поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes.

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Пышные и нежные: идеальные панкейки для вкусного завтрака

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт
  • Молоко – 250 мл
  • Масло – 20 мл
  • Сахар – 50 гр
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 6 гр
  • Сгущенка, топинг, джем, или что-нибудь другое по вкусу для подачи

Способ приготовления

1. Яйцо смешать с сахаром и взбить венчиком.

Пышные и нежные: идеальные панкейки для вкусного завтрака

2. Добавляем молоко комнатной температуры и растительное масло. Перемешиваем.

3. Постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель.

Пышные и нежные: идеальные панкейки для вкусного завтрака

4. Перемешиваем тесто венчиком, но не слишком долго. Иначе тесто станет слишком забитым. Если в тесте есть комочки – это нормально.

Пышные и нежные: идеальные панкейки для вкусного завтрака

5. Обжариваем на сухой сковороде до появления пузырьков, после чего сразу переворачиваем.

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