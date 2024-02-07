Панкейки можно назвать идеальными, если они пышные, нежные и имеют красивую золотистую корочку. Кроме этого, настоящие панкейки не должны быть слишком сладкими или солеными, ведь их принято подавать с разными добавками.

Обычно панкейки подают с кленовым сиропом. Но возможны варианты подачи со сливками, фруктами, вареньем или солеными ингредиентами. Поэтому нужно понимать, что именно панкейки являются основным блюдом, а то, с чем они подаются – дополнительным элементом. Это означает, что именно на их приготовление и внешний вид следует обратить наибольшее внимание. Рецептом идеальных рыхлых панкейков в Instagram поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes.

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Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Молоко – 250 мл

Масло – 20 мл

Сахар – 50 гр

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 6 гр

Сгущенка, топинг, джем, или что-нибудь другое по вкусу для подачи

Способ приготовления

1. Яйцо смешать с сахаром и взбить венчиком.

2. Добавляем молоко комнатной температуры и растительное масло. Перемешиваем.

3. Постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель.

4. Перемешиваем тесто венчиком, но не слишком долго. Иначе тесто станет слишком забитым. Если в тесте есть комочки – это нормально.

5. Обжариваем на сухой сковороде до появления пузырьков, после чего сразу переворачиваем.

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