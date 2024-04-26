Пухлые панкейки по простому рецепту: нужен только блендер и несколько ингредиентов
Панкейки – это очень вкусное и простое блюдо для завтрака. Но их нужно уметь правильно готовить. Если четко не придерживаться рецепта, панкейки получатся сухими и по консистенции похожими на резину.
Чтобы этого не произошло, нужно правильно рассчитывать количество ингредиентов и не пережаривать их на сковороде. Именно это и секрет приготовления рыхлых панкейков, о котором в Instagram рассказала фудблогер Тати Чуднова.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 3 ст.л.
- Молоко – 210 мл
- Мука – 180 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 30 мл
Способ приготовления
1.Все ингредиенты помещаем в глубокую емкость и смешиваем с помощью миксера до однородности.
2. Выливаем тесто на сухую горячую сковороду. Приблизительно по 1-1,5 ст.л. на один панкейк.
3. Обжариваем с обоз сторон до золотистости и образования дырочек.
4. Составляем панкейки друг на друга и поливаем сверху сгущенкой. Поливку можно выбирать в соответствии с собственными вкусами. Это может быть варенье, кленовый сироп, жидкий шоколад и т.д.
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