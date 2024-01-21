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Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины
Если вы уже достаточно наелись мандаринов в свежем виде – с ними можно сделать вкусные кексы к чаю. Они получаются пышными и очень ароматными. Готовятся элементарно.
Идея приготовления мандариновых кексов опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Выпекаются максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- кефир – 180 мл
- яйца – 1 шт
- сода – 1 ч.л
- масло гхи или сливочное – 30 грамм
- мука 120 граммов (можно 1:1 кукурузная и цз)
- мандарин – 2-3 шт
- цедра лимона или апельсина
Способ приготовления:
1. Теплый кефир взбить с яйцом, добавить масло, соду и перемешать.
2. Нарезать мандарины небольшими кусочками.
3. Всыпать в тесто муку и тщательно перемешать.
4. Добавить начинку и снова помешать.
5. Выложить в формы 1 ст.л. и выпекать при температуре 190 градусов 25-30 минут.
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