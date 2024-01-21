Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

Если вы уже достаточно наелись мандаринов в свежем виде – с ними можно сделать вкусные кексы к чаю. Они получаются пышными и очень ароматными. Готовятся элементарно.

Идея приготовления мандариновых кексов опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Выпекаются максимум 30 минут.

Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

Ингредиенты:

  • кефир – 180 мл
  • яйца – 1 шт
  • сода – 1 ч.л
  • масло гхи или сливочное – 30 грамм
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  • мука 120 граммов (можно 1:1 кукурузная и цз)
  • мандарин – 2-3 шт
  • цедра лимона или апельсина

Способ приготовления:

Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

1. Теплый кефир взбить с яйцом, добавить масло, соду и перемешать.

Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

2. Нарезать мандарины небольшими кусочками.

3. Всыпать в тесто муку и тщательно перемешать.

Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

4. Добавить начинку и снова помешать.

Пухлые сезонные кексы к чаю: внутри мандарины

5. Выложить в формы 1 ст.л. и выпекать при температуре 190 градусов 25-30 минут.

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