Если вы уже достаточно наелись мандаринов в свежем виде – с ними можно сделать вкусные кексы к чаю. Они получаются пышными и очень ароматными. Готовятся элементарно.

Идея приготовления мандариновых кексов опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Выпекаются максимум 30 минут.

Ингредиенты:

кефир – 180 мл

яйца – 1 шт

сода – 1 ч.л

масло гхи или сливочное – 30 грамм

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мука 120 граммов (можно 1:1 кукурузная и цз)

мандарин – 2-3 шт

цедра лимона или апельсина

Способ приготовления:

1. Теплый кефир взбить с яйцом, добавить масло, соду и перемешать.

2. Нарезать мандарины небольшими кусочками.

3. Всыпать в тесто муку и тщательно перемешать.

4. Добавить начинку и снова помешать.

5. Выложить в формы 1 ст.л. и выпекать при температуре 190 градусов 25-30 минут.

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