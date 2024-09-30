Пышный бисквит, который точно не упадет и получится вкусным: как правильно готовить тесто
Для того, чтобы приготовить пышный и высокий бисквит, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Весь секрет состоит в том, как именно вы их смешаете для того, чтобы тесто было в меру густым и пористым. После выпекания можно использовать любой любимый крем.
Идея приготовления идеального бисквита опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Необычным, но достаточно действенным ингредиентом в таком рецепте является порошок к печенью.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 5 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- мука – 5 ст.л.
- порошок к печенью – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, ванильный сахар взбить миксером до увеличения массы в несколько раз – она должна стать воздушной и пышной.
2. Просеять муку с порошком в печенье и добавить в несколько этапов, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Перемешивать легко и плавно.
3. Форму застелить пергаментом или фольгой, края ничем не смазывать.
4. Разогреть духовку до 170 градусов, выпекать 15-20 минут.
5. Первые 15 минут духовку не открывать, чтобы не упал бисквит.
6. Готовность проверить шпажкой.
7. Дать остыть, ножом пройти по краю и вынуть из формы бисквит.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: