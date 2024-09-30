Для того, чтобы приготовить пышный и высокий бисквит, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Весь секрет состоит в том, как именно вы их смешаете для того, чтобы тесто было в меру густым и пористым. После выпекания можно использовать любой любимый крем.

Видео дня

Идея приготовления идеального бисквита опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Необычным, но достаточно действенным ингредиентом в таком рецепте является порошок к печенью.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сахар – 5 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

мука – 5 ст.л.

порошок к печенью – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, ванильный сахар взбить миксером до увеличения массы в несколько раз – она должна стать воздушной и пышной.

2. Просеять муку с порошком в печенье и добавить в несколько этапов, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Перемешивать легко и плавно.

3. Форму застелить пергаментом или фольгой, края ничем не смазывать.

4. Разогреть духовку до 170 градусов, выпекать 15-20 минут.

5. Первые 15 минут духовку не открывать, чтобы не упал бисквит.

6. Готовность проверить шпажкой.

7. Дать остыть, ножом пройти по краю и вынуть из формы бисквит.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: