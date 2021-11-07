Пышный омлет без молока и сметаны: идея от ЯнгШефа

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,2 т.
Пышный омлет без молока и сметаны: идея от ЯнгШефа

Если вдруг не знаете, что вкусненькое приготовить на завтрак – чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте омлет. Без молока, сметаны и буквально через 5 минут – блюдо станет любимым.

Популярный шеф-повар ЯнгШеф поделился рецептом пышного омлета без молока и сметаны. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт

  • Сливочный сыр

  • Перец

  • Соль

С помощью лопатки нужно закручивать омлет, а затем выровнять его по бокам

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с солью.

  2. На хорошо разогретую сковороду вылить яйца. Одновременно с этим делать круговые движения лопаткой в центре омлета. Это нужно для того, чтобы блюдо смогло подняться и получилось пухлым.

  3. Как только омлет начнет подниматься, нужно отставить сковороду на холодную поверхность. Выровнять бока и форму лопаткой. Поперчить.

  4. Сверху распределить сливочный сыр. Завернуть омлет наполовину.

Готовый омлет лучше всего подавать со сливочным сыром
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