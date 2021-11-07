Пышный омлет без молока и сметаны: идея от ЯнгШефа
Если вдруг не знаете, что вкусненькое приготовить на завтрак – чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте омлет. Без молока, сметаны и буквально через 5 минут – блюдо станет любимым.
Популярный шеф-повар ЯнгШеф поделился рецептом пышного омлета без молока и сметаны. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Яйца – 3 шт
Сливочный сыр
Перец
Соль
Способ приготовления:
Взбить яйца с солью.
На хорошо разогретую сковороду вылить яйца. Одновременно с этим делать круговые движения лопаткой в центре омлета. Это нужно для того, чтобы блюдо смогло подняться и получилось пухлым.
Как только омлет начнет подниматься, нужно отставить сковороду на холодную поверхность. Выровнять бока и форму лопаткой. Поперчить.
Сверху распределить сливочный сыр. Завернуть омлет наполовину.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :