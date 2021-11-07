Пышный омлет без молока и сметаны: идея от ЯнгШефа

Если вдруг не знаете, что вкусненькое приготовить на завтрак – чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте омлет. Без молока, сметаны и буквально через 5 минут – блюдо станет любимым.

Популярный шеф-повар ЯнгШеф поделился рецептом пышного омлета без молока и сметаны. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Сливочный сыр

Перец

Соль

Способ приготовления:

Взбить яйца с солью. На хорошо разогретую сковороду вылить яйца. Одновременно с этим делать круговые движения лопаткой в центре омлета. Это нужно для того, чтобы блюдо смогло подняться и получилось пухлым. Как только омлет начнет подниматься, нужно отставить сковороду на холодную поверхность. Выровнять бока и форму лопаткой. Поперчить. Сверху распределить сливочный сыр. Завернуть омлет наполовину.

Видео дня

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :