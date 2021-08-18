Пять блюд, которые нельзя есть на обед

Обед – очень важный прием пищи, который обязательно должен быть сытным, вкусным и питательным. Как правило это – супы, каши, мясные блюда, овощное рагу.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 5 блюдами, от которых лучше отказаться на обед, чтобы не перегружать организм.

1. Пицца

Этот вкусный продукт очень калорийный, его основа – тесто, которое состоит из муки. Начинка в пиццах всегда жирная, с острым соусом. Поэтому ее лучше заменить овощными пирогами.

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2. Стейк

Он очень жирный – это во-первых, во-вторых – слишком большая порция сильно перегрузит желудок.

3. Горячие бутерброды

​​​​​​​Их лучше вообще не есть, не только на обед. Так как в этих перекусах очень много калорий. Они из белого хлеба, вредной колбасы и соусов, которые плохо влияют на желудок.

4. Крем-суп

Казалось бы, что это очень полезный вариант для обеда, но как правило в таких супах много крахмала, а также жирные сливки, иногда бекон и сыр. Эта смесь не очень полезна для желудка.

5. Паста с соусами

Это очень тяжелый продукт, на употребление которого вы потратите больше энергии, чем получите. К тому же паста очень тяжелая для желудка.

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