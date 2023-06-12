Первое, что нужно помнить о завтраке – это то, что он должен быть сбалансированым и полезным. Пища не должна отягощать желудок и добавлять лишних килограммов. И, при этом, чтобы вы ощущали сытость и заряд энергии. На этот случай есть несколько вкусных вариантов.

Редакция FoodOboz расскажет о 5 простых продуктах, с которых следует начинать свой день. Они очень полезные и низкокалорийные.

Яйца

Яйца богаты белком и важными витаминами и минералами, такими как селен и рибофлавин. Благодаря высокому содержанию белка они способны снижать аппетит, что значительно ускоряет потерю веса. Есть их можно по-разному: вареными или как яичницу. Приготовьте три яйца для здорового завтрака и соедините их с порцией овощей.

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Зеленый чай

Зеленый чай может быть прекрасной альтернативой кофе. Неудивительно, что он содержится практически во всех добавках для похудения. Он ускоряет метаболизм и сжигание жира. Его можно пить во время всех блюд.

Йогурт

Прекрасным продуктом на диете будет греческий йогурт, который обеспечивает большую порцию белка. Кроме того, потребление йогурта в качестве перекуса придает сытости. Вы достаточно долго не захотите есть.

Грейпфрут

Этот фрукт обладает низкой калорийностью и высоким содержанием воды и клетчатки, которые могут быть полезные для похудения. Употребление половины грейпфрута перед едой способствует потере веса и уменьшению жира в организме.

Льняное семя

Семена льна – продукт, который годами недооценивался. Семена льна богаты типом растворимой клетчатки, которая поглощает воду, образуя гель в кишечнике. Растворная клетчатка особенно эффективно замедляет пищеварение, что может помочь снизить аппетит и потребление калорий в течение дня.

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