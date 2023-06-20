Пять табу за обеденным столом, которые нарушают все: вы могли о них не знать

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Деловая встреча

Очень часто, мы все не замечаем, как нарушаем элементарные правила этикета в заведения. Одним из самых ярких примером является телефон на столе во время деловых переговоров и дружеских встреч, а также сумочки на столе. 

Какие действия считаются недопустимыми за столом

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что нельзя делать за столом в заведениях и о которых вы могли не знать. 

Не кладите кошельки, очки, ключи, телефоны, помаду или сумку на стол 

Что нельзя класть на стол во время деловых встреч
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Обеденный стол не предназначен для лишних предметов, например, телефона, сумок и ключей. Для таких вещей есть всегда в заведениях отдельный стул, в крайнем случаи вы можете положить сумку себе на колени. Стоит отметить, что маленькую сумку можно положить на кресло, а рюкзаки и  портфели – на пол под стол, а большие сумки поставьте на отдельный стул. 

Не кладем на стол телефон во время встречи

Деловая встреча

Телефон – гаджет, без которого тяжело представить свою жизнь, но во время деловых встреч, его не нужно выкладывать на стол, оставьте его в сумке или кармане. 

Не создаем "карусель" людей вокруг стола

По правилам этикета заходят к столу с левой стороны, а выходят с правой, особенно если стол большой или пространство вокруг него ограничено! 

Как нельзя себя вести в заведениях

Не объявляйте причину, по которой вдруг нужно выйти из-за стола

Это очень некорректно объявлять за столом причину вашего отсутствия в несколько минут Вам достаточно сказать: "Мне нужно выйти".

Краситься за столом при встрече нельзя

Не приводим за столом марафет, это касается женщин

Очень плохим тоном за столом считается припудрившие лица, а также покраска губ. Для этого в заведениях есть специально предназначенные места!

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