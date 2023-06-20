Пять табу за обеденным столом, которые нарушают все: вы могли о них не знать
Очень часто, мы все не замечаем, как нарушаем элементарные правила этикета в заведения. Одним из самых ярких примером является телефон на столе во время деловых переговоров и дружеских встреч, а также сумочки на столе.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, что нельзя делать за столом в заведениях и о которых вы могли не знать.
Не кладите кошельки, очки, ключи, телефоны, помаду или сумку на стол
Обеденный стол не предназначен для лишних предметов, например, телефона, сумок и ключей. Для таких вещей есть всегда в заведениях отдельный стул, в крайнем случаи вы можете положить сумку себе на колени. Стоит отметить, что маленькую сумку можно положить на кресло, а рюкзаки и портфели – на пол под стол, а большие сумки поставьте на отдельный стул.
Не кладем на стол телефон во время встречи
Телефон – гаджет, без которого тяжело представить свою жизнь, но во время деловых встреч, его не нужно выкладывать на стол, оставьте его в сумке или кармане.
Не создаем "карусель" людей вокруг стола
По правилам этикета заходят к столу с левой стороны, а выходят с правой, особенно если стол большой или пространство вокруг него ограничено!
Не объявляйте причину, по которой вдруг нужно выйти из-за стола
Это очень некорректно объявлять за столом причину вашего отсутствия в несколько минут Вам достаточно сказать: "Мне нужно выйти".
Не приводим за столом марафет, это касается женщин
Очень плохим тоном за столом считается припудрившие лица, а также покраска губ. Для этого в заведениях есть специально предназначенные места!
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