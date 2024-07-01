Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю
Вкусная сочная вишня – это отличная основа для рыхлого пирога к чаю. Обязательно добавьте в тесто разрыхлитель и соедините муку с какао. А для нежного вкуса используйте крем-сыр. Выпечка максимально простая и очень ароматная.
Идея приготовления какао-вишневого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера с ником koly4ca zhanka в Instgram. Хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 180 грамм
- молоко – 200 мл.
- масло – 200 мл
- мука – 330 г
- какао – 3,5 ст.л.
- крахмал – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1 пачка
- ванилин – 1 пачка
- вишня – 1,5 стакана
- шоколадная стружка или измельченный шоколад – 1 горсть
Дополнительно:
- крем-сыр или сметаны 20% – 150 г
- сахар – 3 ст.л.
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смешать муку, крахмал, какао и разрыхлитель, отставить.
2. Взбить яйцо, сахар и ваниль в течение 2-3 минут, пока не станет густой пеной.
3. Сверху добавить растительное масло, молоко и перемешать.
4. Добавить мучную смесь и перемешать.
5. Форму смазать маслом и равномерно распределить по нему тесто.
6. Сверху добавить вишни и шоколадную стружку.
7. Смешать крем-сыр или сметану, сахар и яйцо до получения однородной консистенции и столовой ложкой распределить по пирожному.
8. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке (верхний и нижний нагрев) примерно 35-40 минут. Проверить на готовность зубочистки.
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