Вкусная сочная вишня – это отличная основа для рыхлого пирога к чаю. Обязательно добавьте в тесто разрыхлитель и соедините муку с какао. А для нежного вкуса используйте крем-сыр. Выпечка максимально простая и очень ароматная.

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Идея приготовления какао-вишневого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера с ником koly4ca zhanka в Instgram. Хватит на всю семью.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 180 грамм

молоко – 200 мл.

масло – 200 мл

мука – 330 г

какао – 3,5 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 пачка

ванилин – 1 пачка

вишня – 1,5 стакана

шоколадная стружка или измельченный шоколад – 1 горсть

Дополнительно:

крем-сыр или сметаны 20% – 150 г

сахар – 3 ст.л.

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смешать муку, крахмал, какао и разрыхлитель, отставить.

2. Взбить яйцо, сахар и ваниль в течение 2-3 минут, пока не станет густой пеной.

3. Сверху добавить растительное масло, молоко и перемешать.

4. Добавить мучную смесь и перемешать.

5. Форму смазать маслом и равномерно распределить по нему тесто.

6. Сверху добавить вишни и шоколадную стружку.

7. Смешать крем-сыр или сметану, сахар и яйцо до получения однородной консистенции и столовой ложкой распределить по пирожному.

8. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке (верхний и нижний нагрев) примерно 35-40 минут. Проверить на готовность зубочистки.

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