Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

Вкусная сочная вишня – это отличная основа для рыхлого пирога к чаю. Обязательно добавьте в тесто разрыхлитель и соедините муку с какао. А для нежного вкуса используйте крем-сыр. Выпечка максимально простая и очень ароматная.

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Идея приготовления какао-вишневого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера с ником koly4ca zhanka в Instgram. Хватит на всю семью.

Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 180 грамм
  • молоко – 200 мл.
  • масло – 200 мл
  • мука – 330 г
  • какао – 3,5 ст.л.
  • крахмал – 2 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 пачка
  • ванилин – 1 пачка
  • вишня – 1,5 стакана
  • шоколадная стружка или измельченный шоколад – 1 горсть

Дополнительно:

  • крем-сыр или сметаны 20% – 150 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смешать муку, крахмал, какао и разрыхлитель, отставить.

2. Взбить яйцо, сахар и ваниль в течение 2-3 минут, пока не станет густой пеной.

3. Сверху добавить растительное масло, молоко и перемешать.

Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

4. Добавить мучную смесь и перемешать.

5. Форму смазать маслом и равномерно распределить по нему тесто.

Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

6. Сверху добавить вишни и шоколадную стружку.

7. Смешать крем-сыр или сметану, сахар и яйцо до получения однородной консистенции и столовой ложкой распределить по пирожному.

Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

8. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке (верхний и нижний нагрев) примерно 35-40 минут. Проверить на готовность зубочистки.

Пыхлый шоколадный пирог с вишнями: вариант элементарной выпечки к чаю

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