Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

Пасха уже совсем скоро. И хозяйки начали выпекать домашнюю паску. Самым популярным вариантом остается дрожжевое тесто. Особенно вкусно сделать его на сметане – текстура получается очень нежной и мягкой.

Идея приготовления пышной дрожжевой паски на сметане опубликована на странице фудблогера recepti_dariko в Instagram.

Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

Ингредиенты:

  • 250 мл молока
  • 200 г сливочного масла
  • 50 г свежих дрожжей
  • 7 яиц
  • 250 г сахара
  • 100 г сметаны
  • лимон 1 шт
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  • апельсин 1 шт
  • соль 1/4 ч.л.
  • 3 ст.л. ванильного сахара
  • мука 1,7-2 кг
  • изюм, цукаты, сухофрукты 200-250 г

Способ приготовления:

Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

1. Готовим опару: дрожжи засыпать 2 ст.л. сахара, перетереть. В горячее молоко положить сливочное масло, дать ему разойтись. Добавить яйца, соль и 100 г сахара, взбить. Влить дрожжи, добавить 5-7 ст.л. муки, перемешать, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа.

Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

2. Натереть цедру лимона и апельсина, добавить выжатый из них сок, оставшийся сахар, ванильный сахар и сметану, перемешать и слегка прогреть все вместе в микроволновке (30-60 секунд).

Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

3. Вливаем сметанную смесь, постепенно всыпаем муку и вымешиваем тесто (месить минут 15).

Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

4. Сухофрукты промыть, просушить, залить 7 рюмки коньяка или апельсинового сока (это лучше сделать заранее, когда начинаете готовить паски). Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, посыпать сухофрктами, поместить их в тесто. Оставить тесто на 1,5-2 часа.

Пышная дрожжевая паска на сметане: получается очень нежной

5. Тесто разложить в формочки (получается 3 формы диаметром 11 см и 7 диаметром 7 см). Отставляем подойти на 30-40 минут. Смазываем желтком. Выпекаем в разогретой до 170-180 градусов духовке 35-45 минут (в зависимости от размера пасочек).

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