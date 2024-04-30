Пышная и ароматная апельсиновая паска: на чем приготовить тесто
Пышное дрожжевое тесто прекрасно сочетается с цитрусами. Это не только вкусно, но и очень ароматно. Апельсиновую цедру и сок можно добавить в праздничную паску.
Идея приготовления ароматного апельсиновой паски опубликована на кулинарной странице appetizing_melody в Instagram. Готовится на молоке.
Ингредиенты для опары:
- молоко теплое – 90 мл.
- дрожжи сухие – 8 г
- сахар – 15 г
- мука – 50 г
Ингредиенты для теста:
- 1 яйцо+2 желтка
- масло сливочное – 50 г
- сахар – 70 г
- сок и цедра 1 апельсина
- мука – 320 г
- цукаты или изюм – 100 г
- масло – 1 ст.л.
- ванилин, соль, куркума
Способ приготовления:
1. Смешать ингредиенты для опары.
2. Оставить в теплом месте на 30 минут.
3. Цедру апельсина растереть с сахаром.
4. Цедру смешать с оставшимися сахарами, яйцами, солью.
5. Добавить растопленное сливочное масло, ванилин, опару.
6. Добавить куркуму, муку, замесить (тесто будет липкое и тягучее).
7. Накрыть пленкой
8. Оставить на 1-2 часа.
9. Смочить руки растительным маслом, замесить тесто, муку не добавлять.
10. Добавить изюм и цукаты, поместить,
11. Разделить на 2 части.
12. Выложить в формы.
13. Оставить на 30-40 минут подойти.
14. Духовку включить на 160 градусов, поставить вниз воду.
15. Посла разогрева поставить выше паски на 40 минут.
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