Пышное дрожжевое тесто прекрасно сочетается с цитрусами. Это не только вкусно, но и очень ароматно. Апельсиновую цедру и сок можно добавить в праздничную паску.

Идея приготовления ароматного апельсиновой паски опубликована на кулинарной странице appetizing_melody в Instagram. Готовится на молоке.

Ингредиенты для опары:

молоко теплое – 90 мл.

дрожжи сухие – 8 г

сахар – 15 г

мука – 50 г

Видео дня

Ингредиенты для теста:

1 яйцо+2 желтка

масло сливочное – 50 г

сахар – 70 г

сок и цедра 1 апельсина

мука – 320 г

цукаты или изюм – 100 г

масло – 1 ст.л.

ванилин, соль, куркума

Способ приготовления:

1. Смешать ингредиенты для опары.

2. Оставить в теплом месте на 30 минут.

3. Цедру апельсина растереть с сахаром.

4. Цедру смешать с оставшимися сахарами, яйцами, солью.

5. Добавить растопленное сливочное масло, ванилин, опару.

6. Добавить куркуму, муку, замесить (тесто будет липкое и тягучее).

7. Накрыть пленкой

8. Оставить на 1-2 часа.

9. Смочить руки растительным маслом, замесить тесто, муку не добавлять.

10. Добавить изюм и цукаты, поместить,

11. Разделить на 2 части.

12. Выложить в формы.

13. Оставить на 30-40 минут подойти.

14. Духовку включить на 160 градусов, поставить вниз воду.

15. Посла разогрева поставить выше паски на 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: