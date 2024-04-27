Вкусную и сладкую кпаску можно приготовить без сахара. Выпечка получится менее калорийной. Заменить традиционный ингредиент можно сухофруктами.

Идея приготовления пышной паски без сахара с сухофруктами опубликована на странице фудблогера с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Идеально подойдут финики и курага.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сливочное масло – 50 г

мука – 100-120 г

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разрыхлитель – 1 ч.л.

ванилин – 0,25 ч.л.

лимон

курага – 5-6 шт.

финики – 5-6 шт.

изюм – 80-100 г

Способ приготовления:

1. Яйца должны быть теплые (заранее достать из холодильника или поставить в теплую воду на несколько минут).

2. Масло растопить в микроволновке.

3. Яйца разделить на белки и желтки, сначала в отдельных мисках взбить желтки, затем белки и объединить эти две массы, перемешав лопаткой.

4. Добавить масло, перемешать лопаткой.

5. Добавить просеянную муку, ванилин, разрыхлитель.

6. Перемешать лопаткой.

7. Можно добавить несколько капель сока лимона в тесто.

8. Сухофрукты запарить на 3-5 минут, промокнуть салфеткой.

9. Сухофрукты мелко порезать и добавить к тесту.

10. Переложить в форму для выпечки, предварительно смазав ее растительным маслом.

11. Выпекать +- 30 минут при температуре 180 градусов (верх/низ без конвекции).

12. Охладить.

Ингредиенты для глазури:

желатин – 1 ч.л.

холодная вода – 2-3 ч.л.

сметана – 2-3 ч.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

немного ванилина

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, оставить на 5-8 минут, чтобы он набух.

2. Желатин растопить в микроволновке.

3. Добавить сметану, крахмал, ванилин.

4. Если масса жидкая и стекающая с кулича поставить в холодильник на 1-2 минуты. Если же стала густая – немного погреть в микроволновке.

5. С помощью ложки украсить шапочку глазурью и быстро приклеить на нее сухофрукты.

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