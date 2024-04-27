Пышная и сладкая паска без сахара: чем заменить ингредиент в выпечке
Вкусную и сладкую кпаску можно приготовить без сахара. Выпечка получится менее калорийной. Заменить традиционный ингредиент можно сухофруктами.
Идея приготовления пышной паски без сахара с сухофруктами опубликована на странице фудблогера с ником prikorm_kids_menu в Instagram. Идеально подойдут финики и курага.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сливочное масло – 50 г
- мука – 100-120 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванилин – 0,25 ч.л.
- лимон
- курага – 5-6 шт.
- финики – 5-6 шт.
- изюм – 80-100 г
Способ приготовления:
1. Яйца должны быть теплые (заранее достать из холодильника или поставить в теплую воду на несколько минут).
2. Масло растопить в микроволновке.
3. Яйца разделить на белки и желтки, сначала в отдельных мисках взбить желтки, затем белки и объединить эти две массы, перемешав лопаткой.
4. Добавить масло, перемешать лопаткой.
5. Добавить просеянную муку, ванилин, разрыхлитель.
6. Перемешать лопаткой.
7. Можно добавить несколько капель сока лимона в тесто.
8. Сухофрукты запарить на 3-5 минут, промокнуть салфеткой.
9. Сухофрукты мелко порезать и добавить к тесту.
10. Переложить в форму для выпечки, предварительно смазав ее растительным маслом.
11. Выпекать +- 30 минут при температуре 180 градусов (верх/низ без конвекции).
12. Охладить.
Ингредиенты для глазури:
- желатин – 1 ч.л.
- холодная вода – 2-3 ч.л.
- сметана – 2-3 ч.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- немного ванилина
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой, оставить на 5-8 минут, чтобы он набух.
2. Желатин растопить в микроволновке.
3. Добавить сметану, крахмал, ванилин.
4. Если масса жидкая и стекающая с кулича поставить в холодильник на 1-2 минуты. Если же стала густая – немного погреть в микроволновке.
5. С помощью ложки украсить шапочку глазурью и быстро приклеить на нее сухофрукты.
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