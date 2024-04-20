Пышная паска на молоке и масле: используйте прессованные дрожжи
Паска точно получится пышной, если вы приготовите его на дрожжевом тесте. Также обязательно используйте масло и молоко для основы – тесто будет эластичным и мягким. Особый вкус придадут изюм.
Идея приготовления пышной дрожжевой паски на молоке и масле опубликована на странице фудблогера с ником blahodyr_ в Instagram. Выпекаются максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- молоко – 0,5 л
- дрожжи – 50 г
- мука – 1 кг
- масло – 200 г
- яйца – 7 шт.
- сахар – 350 г
- ванильный сахар – 2 ст.л.
- любимые сухофрукты – 200 г
Способ приготовления:
1. Сухофрукты залить теплой водой, чтобы они размягчились. Если изюм – залить горячей водой на минут 10 или ароматным алкоголем (по желанию на ночь).
2. В миску влить теплое молоко, добавить дрожжи, ванильный сахар, 5 ст.л. муки и перемешать.
3. Накрыть пленкой и поставить в теплое место, пока не поднимется опара в 2 раза.
4. Тем временем разбить 5 яиц и сюда 2 желтка.
5. Взбить миксером и добавить сахар.
6. Снова взбить к освещению массы. В микроволновке растопить масло и добавить в яйца.
7. Просеять половину муки и вмешать, уже подошедшие дрожжи.
8. Сверху оставшуюся муку вымешать.
9. Тесто будет липким и немного жидким – так надо. Вымешивать его 10 минут вручную или в комбайне 5 минут.
10. Миску сверху накрываем пленкой и поставить в теплое место на час.
11. Пропаренные сухофрукты отжать и просушить, вмешать в тесто и разложить по формочкам.
12. Формы с тестом в тепло поставить еще на 30 минут, чтобы поднялось. Тем временем духовку разогреть на 180-190 градусов.
13. Пасочки отправить выпекаться на 20-30 минут. Зависит от размера формы.
14. Проверить тесто на готовность шпажкой.
15. Украшать в охлажденном виде.
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