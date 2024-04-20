Паска точно получится пышной, если вы приготовите его на дрожжевом тесте. Также обязательно используйте масло и молоко для основы – тесто будет эластичным и мягким. Особый вкус придадут изюм.

Идея приготовления пышной дрожжевой паски на молоке и масле опубликована на странице фудблогера с ником blahodyr_ в Instagram. Выпекаются максимум 30 минут.

Ингредиенты:

молоко – 0,5 л

дрожжи – 50 г

мука – 1 кг

масло – 200 г

яйца – 7 шт.

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сахар – 350 г

ванильный сахар – 2 ст.л.

любимые сухофрукты – 200 г

Способ приготовления:

1. Сухофрукты залить теплой водой, чтобы они размягчились. Если изюм – залить горячей водой на минут 10 или ароматным алкоголем (по желанию на ночь).

2. В миску влить теплое молоко, добавить дрожжи, ванильный сахар, 5 ст.л. муки и перемешать.

3. Накрыть пленкой и поставить в теплое место, пока не поднимется опара в 2 раза.

4. Тем временем разбить 5 яиц и сюда 2 желтка.

5. Взбить миксером и добавить сахар.

6. Снова взбить к освещению массы. В микроволновке растопить масло и добавить в яйца.

7. Просеять половину муки и вмешать, уже подошедшие дрожжи.

8. Сверху оставшуюся муку вымешать.

9. Тесто будет липким и немного жидким – так надо. Вымешивать его 10 минут вручную или в комбайне 5 минут.

10. Миску сверху накрываем пленкой и поставить в теплое место на час.

11. Пропаренные сухофрукты отжать и просушить, вмешать в тесто и разложить по формочкам.

12. Формы с тестом в тепло поставить еще на 30 минут, чтобы поднялось. Тем временем духовку разогреть на 180-190 градусов.

13. Пасочки отправить выпекаться на 20-30 минут. Зависит от размера формы.

14. Проверить тесто на готовность шпажкой.

15. Украшать в охлажденном виде.

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