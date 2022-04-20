Пышная паска на молоке с сухофруктами: секретами поделился Владимир Ярославский
Пасха уже совсем скоро. И для тех, кто хочет порадовать всю семью домашней ароматной выпечкой, существует очень интересный рецепт – паска на молоке с изюмом и сушеной клюквой. По этой технологии тесто получится очень пышным, равномерно пропечется, а дополнить готовые изделия можно домашней белой глазурью.
Идеей приготовления пышной паски с изюмом на молоке поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 450 мл
яйца – 525 г (почти 10 шт + 3-4 на глазурь)
сахар – 550 г (плюс 260 на глазурь)
соль – 4 г
сливочное масло – 400 г
мука – 1500 г
дрожжи – 27 г
изюм и сушеная клюква – 400-500 г
ванилин – 2 г
Способ приготовления:
1. В большом сотейнике разогреть молоко, чтобы оно было не горячим, а теплым.
2. Добавить 50 г сахара и 200 г муки.
3. Вымешать все до однородной массы.
4. Высыпать в теплую смесь сухие дрожжи, перемешать, оставить в теплом месте на 15-20 минут. Если дрожжи заработали – масса должна хорошо подняться. При необходимости можно прибавить еще 30%.
5. Вяленую клюкву с изюмом залить кипятком и дать постоять 10-15 минут, слить жидкость.
6. Выбить 10 средних яиц в миску, размешать, добавить опару, снова перемешать, добавить еще 1300 г муки. Тесто будет немного жидким. Идеально подойдет высокобелковая мука для хлеба (12-13 г белка на 100 г).
7. Все хорошо перемешать.
8. Отставить на 40 минут в теплое место.
9. Достать тесто и добавить нарезанное кубиками сливочное масло комнатной температуры и хорошо вымешать.
10. Добавить изюм и клюкву, хорошо перемешать.
11. Смазать маслом стол и формы для пасок.
12. Разделить тесто на 8 частей, разложить по формам.
13. Поставить в теплую духовку подниматься (температура должна быть не более 35 градусов, чтобы не убить дрожжи). Оставить на 3 часа.
14. В процессе косточкой смочить поверхность пояса водой, чтобы они не сохли. Изделия должны увеличиться в 3,5-4 раза.
15. Выпекать при температуре 165 градусов с конвекцией 40 минут.
16. Охладить готовые изделия.
17. За это время приготовить глазурь.
18. Взбить 130 г белка, порционно добавить 260 г сахара (лучше использовать сахарную пудру) и несколько капель лимона или уксуса.
19. Украсить паски, погружая их верхушкой в глазурь. Выровнять ложкой. Для декора можно использовать шарики и сушеные ягоды.
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