Домашние паски можно готовить из дрожжевого теста, а также использовать тесто без дрожжей. Для того, чтобы паска была пышной и легкой, добавьте в тесто сливочное масло, а опару лучше всего готовить из теплого молока.

Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень пышной, вкусной и легкой в приготовлении паски с изюмом, цедрой и ванилью.

Видео дня

Ингредиенты:

1 ст. л. сахара + 100 г

90 мл теплого молока

16 г сухих дрожжей

30 г меда

цедра лимона и апельсина

3 яйца + 4 желтка

1 ст. л. ванильного экстракта

450 г муки, с высоким содержанием белка

1/2 ч.л. соли

170 г мягкого масла

140 г изюма (ошпарить кипятком, умалчиваю в виски, тогда обсушиваю) + 1 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Смешайте молоко, дрожжи, сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Добавьте мед, цедру, ванильный экстракт, 100 г сахара и перемешайте.

3. Всыпьте муку с солью, перемешайте.

4. В тесто добавьте масло и хорошо вымешивайте руками или в комбайне.

5. Готовое тесто переложите в миску и оставьте подходить.

6. В тесто добавьте изюм и хорошо вымешайте.

7. Выложите готовое тесто в формы, накройте пищевой пленкой и дайте еще постоять.

8. Выпекайте паски при 165 С 20-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: