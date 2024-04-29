Пышная паска с цедрой, медом и изюмом: рецепт теста на теплом молоке и сливочном масле
Домашние паски можно готовить из дрожжевого теста, а также использовать тесто без дрожжей. Для того, чтобы паска была пышной и легкой, добавьте в тесто сливочное масло, а опару лучше всего готовить из теплого молока.
Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень пышной, вкусной и легкой в приготовлении паски с изюмом, цедрой и ванилью.
Ингредиенты:
- 1 ст. л. сахара + 100 г
- 90 мл теплого молока
- 16 г сухих дрожжей
- 30 г меда
- цедра лимона и апельсина
- 3 яйца + 4 желтка
- 1 ст. л. ванильного экстракта
- 450 г муки, с высоким содержанием белка
- 1/2 ч.л. соли
- 170 г мягкого масла
- 140 г изюма (ошпарить кипятком, умалчиваю в виски, тогда обсушиваю) + 1 ст.л муки
Способ приготовления:
1. Смешайте молоко, дрожжи, сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут.
2. Добавьте мед, цедру, ванильный экстракт, 100 г сахара и перемешайте.
3. Всыпьте муку с солью, перемешайте.
4. В тесто добавьте масло и хорошо вымешивайте руками или в комбайне.
5. Готовое тесто переложите в миску и оставьте подходить.
6. В тесто добавьте изюм и хорошо вымешайте.
7. Выложите готовое тесто в формы, накройте пищевой пленкой и дайте еще постоять.
8. Выпекайте паски при 165 С 20-30 минут.
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