Пышная паска с цедрой, медом и изюмом: рецепт теста на теплом молоке и сливочном масле

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пышная паска с цедрой, медом и изюмом: рецепт теста на теплом молоке и сливочном масле

Домашние паски можно готовить из дрожжевого теста, а также использовать тесто без дрожжей. Для того, чтобы паска была пышной и легкой, добавьте в тесто сливочное масло, а опару лучше всего готовить из теплого молока. 

Пышная и удачная паска

Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень пышной, вкусной и легкой в приготовлении паски с изюмом, цедрой и ванилью. 

Как приготовить паску с цедрой
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Ингредиенты:

  • 1 ст. л. сахара + 100 г
  • 90 мл теплого молока
  • 16 г сухих дрожжей
  • 30 г меда
  • цедра лимона и апельсина
  • 3 яйца + 4 желтка
  • 1 ст. л. ванильного экстракта
  • 450 г муки, с высоким содержанием белка
  • 1/2 ч.л. соли
  • 170 г мягкого масла
  • 140 г изюма (ошпарить кипятком, умалчиваю в виски, тогда обсушиваю) + 1 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Смешайте молоко, дрожжи, сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут. 

Основа для опары

2. Добавьте мед, цедру, ванильный экстракт, 100 г сахара и перемешайте. 

Приготовление теста

3. Всыпьте муку с солью, перемешайте. 

Из чего приготовить тесто для паски

4. В тесто добавьте масло и хорошо вымешивайте руками или в комбайне.

Тесто для блюда

5. Готовое тесто переложите в миску и оставьте подходить. 

Тесто с маслом для пасок

6. В тесто добавьте изюм и хорошо вымешайте. 

Тесто с изюмом

7. Выложите готовое тесто в формы, накройте пищевой пленкой и дайте еще постоять. 

Как правильно готовить тесто для пышных пасок

8. Выпекайте паски при 165 С 20-30 минут. 

Готовые паски

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