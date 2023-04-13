Шоколадная паска – это очень оригинальный вариант праздничного десерта. Особенно если залить ее сверху белой глазурью и придумать интересный декор. Дрожжевое тесто получается очень пышным и отлично пропекается.

Простая идея приготовления дрожжевой шоколадной паски опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты: (1 шт диаметром 13 см):

яйцо – 1 шт

молоко – 120 мл

сахар – 70 г

сухие дрожжи – 4 г

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соль – щепотка

сливочное масло – 30 г

растительное масло – 25 г

мука – 270 г (может понадобиться больше/меньше)

какао – 30 г

шоколад молочный – 60 г

Способ приготовления:

1. К яйцу добавляем соль и сахар, перемешиваем. Добавляем молоко, растительное масло, растопленное сливочное масло, дрожжи и тщательно перемешиваем.

2. Просеиваем муку и какао и замешиваем тесто, которое совсем немного будет липнуть к рукам.

3. Если масса очень липнет, подсыпайте муку.

4. Добавляем мелко нарезанный шоколад, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой и ставим на 2-3 часа в теплое место. Далее формируем шарик и кладем в форму.

5. Снова накрываем пленкой и ставим еще на 1 час в теплое место.

6. Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 30-40 минут.

7. Для шоколадного основания растапливаем шоколад, распределяем по форме и отправляем в холодильник до застывания. Далее вставляем туда остывшую паску.

8. Наносить глазурь лучше всего тогда, когда вы извлечете паску из формы.

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