Пышная шоколадная паска: готовится на дрожжах
Шоколадная паска – это очень оригинальный вариант праздничного десерта. Особенно если залить ее сверху белой глазурью и придумать интересный декор. Дрожжевое тесто получается очень пышным и отлично пропекается.
Простая идея приготовления дрожжевой шоколадной паски опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты: (1 шт диаметром 13 см):
- яйцо – 1 шт
- молоко – 120 мл
- сахар – 70 г
- сухие дрожжи – 4 г
- соль – щепотка
- сливочное масло – 30 г
- растительное масло – 25 г
- мука – 270 г (может понадобиться больше/меньше)
- какао – 30 г
- шоколад молочный – 60 г
Способ приготовления:
1. К яйцу добавляем соль и сахар, перемешиваем. Добавляем молоко, растительное масло, растопленное сливочное масло, дрожжи и тщательно перемешиваем.
2. Просеиваем муку и какао и замешиваем тесто, которое совсем немного будет липнуть к рукам.
3. Если масса очень липнет, подсыпайте муку.
4. Добавляем мелко нарезанный шоколад, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой и ставим на 2-3 часа в теплое место. Далее формируем шарик и кладем в форму.
5. Снова накрываем пленкой и ставим еще на 1 час в теплое место.
6. Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 30-40 минут.
7. Для шоколадного основания растапливаем шоколад, распределяем по форме и отправляем в холодильник до застывания. Далее вставляем туда остывшую паску.
8. Наносить глазурь лучше всего тогда, когда вы извлечете паску из формы.
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