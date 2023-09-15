Творожная запеканка может быть альтернативой любому десерту. Для нее нужно использовать качественный творог, если вы хотите, чтобы она была однородной и вкусно. А для того, чтобы запеканка была высокой и воздушной, вместо муки добавьте манку.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной, творожной запеканки без муки, с цедрой цитрусовых и манкой, которая является идеальной альтернативой муки.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 350 г

манка – 50 г

молоко – 100 г

яйца – 2 шт.

изюм – 50 г

сахар – 50 г

цедра 1/2 лимона

сливочное масло или масло

Способ приготовления:⠀

1. Манку залейте молоком и оставьте на 10 минут.

2. Сыр, яйца и сахар пробейте блендером. Смешать с замоченной манкой, перемешайте. Туда же добавьте цедру и изюм, перемешайте.

3. Готовое тесто выложить в форму смазанную маслом или растительным маслом и выпекайте 35-40 минут при 190 С.

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