Пышная творожная запеканка без муки: делимся рецептом идеального теста
Творожная запеканка может быть альтернативой любому десерту. Для нее нужно использовать качественный творог, если вы хотите, чтобы она была однородной и вкусно. А для того, чтобы запеканка была высокой и воздушной, вместо муки добавьте манку.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной, творожной запеканки без муки, с цедрой цитрусовых и манкой, которая является идеальной альтернативой муки.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 350 г
- манка – 50 г
- молоко – 100 г
- яйца – 2 шт.
- изюм – 50 г
- сахар – 50 г
- цедра 1/2 лимона
- сливочное масло или масло
Способ приготовления:⠀
1. Манку залейте молоком и оставьте на 10 минут.
2. Сыр, яйца и сахар пробейте блендером. Смешать с замоченной манкой, перемешайте. Туда же добавьте цедру и изюм, перемешайте.
3. Готовое тесто выложить в форму смазанную маслом или растительным маслом и выпекайте 35-40 минут при 190 С.
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