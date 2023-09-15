Пышная творожная запеканка без муки: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Творожная запеканка

Творожная запеканка может быть альтернативой любому десерту. Для нее нужно использовать качественный творог, если вы хотите, чтобы она была однородной и вкусно. А для того, чтобы запеканка была высокой и воздушной, вместо муки добавьте манку. 

Домашняя запеканка

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной, творожной запеканки без муки, с цедрой цитрусовых и манкой, которая является идеальной альтернативой муки. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 350 г
  • манка – 50 г
  • молоко – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • изюм – 50 г
  • сахар – 50 г
  • цедра 1/2 лимона
  • сливочное масло или масло

Способ приготовления:⠀

1. Манку залейте молоком и оставьте на 10 минут.

Творог, яйца и манка

2. Сыр, яйца и сахар пробейте блендером. Смешать с замоченной манкой, перемешайте. Туда же добавьте цедру и изюм, перемешайте. 

Основа для запеканки

3. Готовое тесто выложить в форму смазанную маслом или растительным маслом и выпекайте 35-40 минут при 190 С.

Готовая запеканка

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