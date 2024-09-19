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Пышная творожная запеканка без муки: как правильно приготовить
Творожная запеканка – блюдо, которое может быть альтернативой сырникам. К тому же готовится она намного быстрее и вместо муки можно добавить в основу манку или рисовую муку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с манной крупой.
Ингредиенты:
- 400-500 г кисломолочного творога 9%
- 2 яйца
- 2 ст.л манной крупы
- 2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. В творог добавьте яйца, мед, манку, ваниль и все хорошо смешайте ложкой или взбейте блендером.
2. Переложите основу в форму и готовьте в духовке 30-35 минут при 180С.
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