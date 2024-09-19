Пышная творожная запеканка без муки: как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Пышная творожная запеканка без муки: как правильно приготовить

Творожная запеканка – блюдо, которое может быть альтернативой сырникам. К тому же готовится она намного быстрее и вместо муки можно добавить в основу манку или рисовую муку. 

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Творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с манной крупой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 400-500 г кисломолочного творога 9%
  • 2 яйца
  • 2 ст.л манной крупы
  • 2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)
  • щепотка ванилина

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте яйца, мед, манку, ваниль и все хорошо смешайте ложкой или взбейте блендером.

Творожная основа

2. Переложите основу в форму и готовьте в духовке 30-35 минут при 180С. 

Сколько готовить запеканку

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