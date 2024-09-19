Творожная запеканка – блюдо, которое может быть альтернативой сырникам. К тому же готовится она намного быстрее и вместо муки можно добавить в основу манку или рисовую муку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с манной крупой.

Ингредиенты:

400-500 г кисломолочного творога 9%

2 яйца

2 ст.л манной крупы

2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйца, мед, манку, ваниль и все хорошо смешайте ложкой или взбейте блендером.

2. Переложите основу в форму и готовьте в духовке 30-35 минут при 180С.

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