Пышная творожная запеканка без муки, которая всегда получится удачной: рассказываем, что обязательно добавить в основу
Творожная запеканка может быть не только альтернативой сырникам, но еще и отдельным блюдом к чаю и кофе. Для того, чтобы она была пышной и мягкой, добавьте вместо муки манку.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом творожной запеканки с манкой, которая получится легкой и пышной.
Совет: чтобы запеканка была пышной, в основу добавьте не муку, а манку!
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 350 г
- манка – 50 г
- молоко – 100 мл
- сахар – 50 г
- изюм – 50 г
- яйца – 2 шт.
- ванильный сахар – 1 п.
- по желанию цедра лимона или апельсина
Способ приготовления:
1. Залейте манку молоком и оставьте на 10 минут, чтобы она набухала.
2. Перетрите сыр блендером в однородную массу, добавьте манку с молоком, сахар, яйца, ванильный сахар, предварительно замоченные изюм и цедру.
3. Готовую массу выложите в форму застеленную пергаментом и выпекайте 40 минут при 190С.
Порежьте запеканку тогда, когда она полностью остынет.
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