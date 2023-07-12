Творожная запеканка может быть не только альтернативой сырникам, но еще и отдельным блюдом к чаю и кофе. Для того, чтобы она была пышной и мягкой, добавьте вместо муки манку.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом творожной запеканки с манкой, которая получится легкой и пышной.

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Совет: чтобы запеканка была пышной, в основу добавьте не муку, а манку!

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 350 г

манка – 50 г

молоко – 100 мл

сахар – 50 г

изюм – 50 г

яйца – 2 шт.

ванильный сахар – 1 п.

по желанию цедра лимона или апельсина

Способ приготовления:

1. Залейте манку молоком и оставьте на 10 минут, чтобы она набухала.

2. Перетрите сыр блендером в однородную массу, добавьте манку с молоком, сахар, яйца, ванильный сахар, предварительно замоченные изюм и цедру.

3. Готовую массу выложите в форму застеленную пергаментом и выпекайте 40 минут при 190С.

Порежьте запеканку тогда, когда она полностью остынет.

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