Пышная творожная запеканка без муки, которая всегда получится удачной: рассказываем, что обязательно добавить в основу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Рецепт запеканки

Творожная запеканка может быть не только альтернативой сырникам, но еще и отдельным блюдом к чаю и кофе. Для того, чтобы она была пышной и мягкой, добавьте вместо муки манку. 

Сырная запеканка по-новому без муки

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом творожной запеканки с манкой, которая получится легкой и пышной. 

Рецепт запеканки
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Совет: чтобы запеканка была пышной, в основу добавьте не муку, а манку! 

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 350 г
  • манка – 50 г
  • молоко – 100 мл
  • сахар – 50 г
  • изюм – 50 г
  • яйца – 2 шт.
  • ванильный сахар – 1 п.
  • по желанию цедра лимона или апельсина

Способ приготовления:

1. Залейте манку молоком и оставьте на 10 минут, чтобы она набухала. 

Манка с молоком

2. Перетрите сыр блендером в однородную массу, добавьте манку с молоком, сахар, яйца, ванильный сахар, предварительно замоченные изюм и цедру. 

Основа для блюда

3. Готовую массу выложите в форму застеленную пергаментом и выпекайте 40 минут при 190С.  

Приготовление запеканки

Порежьте запеканку тогда, когда она полностью остынет. 

Готовая запеканка

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