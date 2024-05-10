Пышная творожная запеканка без муки: рецепт полезного домашнего десерта для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пышная творожная запеканка без муки: рецепт полезного домашнего десерта для перекуса

Творожная запеканка – идеальное блюдо для завтрака и даже перекуса. Для того, чтобы она была однородной и пышной, кулинары советуют в основу добавить сметану, сливки и вместо муки крахмал. 

Вкусная запеканка из творога и без муки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки со сметаной и сливками. 

Пышная творожная запеканка
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Ингредиенты: 

  • 500 г творога от 5%
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 3 ст. л. сметаны
  • 100 мл сливок(любой жирности)

Способ приготовления: 

1. Переложите творог в миску, добавьте яйца, сахар, сметану и сливки.

Творог и яйца для основы

2. Все перебиваем в блендере.

Творожная масса

3. Переложите готовую массу в форму или на противень. 

Сколько выпекать запеканку

4. Выпекайте при 180 С 40-45 минут. 

Готовая запеканка

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