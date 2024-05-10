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Пышная творожная запеканка без муки: рецепт полезного домашнего десерта для перекуса
Творожная запеканка – идеальное блюдо для завтрака и даже перекуса. Для того, чтобы она была однородной и пышной, кулинары советуют в основу добавить сметану, сливки и вместо муки крахмал.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки со сметаной и сливками.
Ингредиенты:
- 500 г творога от 5%
- 3 яйца
- 4 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 3 ст. л. сметаны
- 100 мл сливок(любой жирности)
Способ приготовления:
1. Переложите творог в миску, добавьте яйца, сахар, сметану и сливки.
2. Все перебиваем в блендере.
3. Переложите готовую массу в форму или на противень.
4. Выпекайте при 180 С 40-45 минут.
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