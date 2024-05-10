Творожная запеканка – идеальное блюдо для завтрака и даже перекуса. Для того, чтобы она была однородной и пышной, кулинары советуют в основу добавить сметану, сливки и вместо муки крахмал.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки со сметаной и сливками.

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Ингредиенты:

500 г творога от 5%

3 яйца

4 ст. л. сахара

щепотка соли

3 ст. л. сметаны

100 мл сливок(любой жирности)

Способ приготовления:

1. Переложите творог в миску, добавьте яйца, сахар, сметану и сливки.

2. Все перебиваем в блендере.

3. Переложите готовую массу в форму или на противень.

4. Выпекайте при 180 С 40-45 минут.

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